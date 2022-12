Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi su Edoardo Donnamaria: "Non lo riconosco più. Mi sembra freddo”

Momenti di crisi per Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 7: la schermitrice teme che Edoardo Donnamaria si stia allontanando da lei. La concorrente, confidandosi con alcuni coinquilini, ha esternato le sue perplessità, Antonella non si sente supportata dal suo fidanzato.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno abituato gli spettatori del Grande Fratello Vip 7, soprattutto quelli che seguono la diretta sul Mediaset Extra, ad un'altalena di emozioni, con continui alti e bassi nella loro relazione. Questa volta è la schermitrice a sentirsi sola, non sostenuta dal suo fidanzato. Secondo Antonella, Edoardo nelle ultime discussioni si è schierato con i suoi amici. Confidandosi con Andrea Maestrelli, Dana Saber e Alberto De Pisis, ha riferito una frase di Edoardo che le ha fatto male.

Secondo il volto di Forum, è impossibile che la sua fidanzata possa vincere il televoto come preferita del pubblico "Un poco di supporto psicologico ci vuole, io qui non ce l'ho da nessuno", si lamenta Antonella con Dana. "Mica ti ha detto che devi uscire", le risponde Alberto. La Fiordelisi accusa il fidanzato di usare quest'atteggiamento per la presenza degli amici: "Ma chi gli ha fatto niente - afferma - deve fare gruppo con gli amici e far vedere che anche lui la pensa come loro. Non lo riconosco più. Mi sembra freddo".

"Io mi sono rotta" aggiunge Antonella "Ora me ne vado a dormire perchè poi ci sto male per nulla", conclude la Fiordelisi, confortata dall'abbraccio di Dana, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.