Grande Fratello Vip 7: Antonella Fiordelisi litiga con Daniele Del Moro e fa infuriare Attilio Romita

Ancora una volta Antonella Fiordelisi è stata al centro di una discussione al Grande Fratello Vip 7: la schermitrice ha avuto da ridire su Daniele Del Moro, facendo infuriare anche Attilio Romita. Il pomo della discordia sono state le tre ante dell'armadio occupate dai vestiti dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Nelle stanze dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7 regna il disordine, come sa il pubblico che segue il programma su Mediaset Extra. Ieri sera Micol Incorvaia e Giaele De Donà hanno richiesto più spazio negli armadi, la maggior parte delle ante sono occupate dai vestiti di George Ciupilan, Attilio Romita e Daniele Del Moro. Spazi che non tutti sono disposti a cedere, tanto che l'ex mezzobusto ha detto che piuttosto che spostare i suoi vestiti preferisce tornare a casa.

Nella discussione si è inserita Antonella Fiordelisi che ha iniziato a ripetere più volte: "Spero che Daniele se ne vada così abbiamo tutto l'armadio che vogliamo. Salvate Charlie", un esortazione che, dando un'occhiata ai social, non è stata presa molto in considerazione. Daniele da parte sua, ha reagito dicendo ad Antonella: "Mi cag.i il ca.zo tutti i giorni, mi urli nelle orecchie. Sono io il primo felice se me ne vado, così non sento più la tua voce. Altro che sincerità, tu dici solo stron.ate, è meglio che stai zitta". Daniele ha aggiunto: "Sentirsi dire pesante da te, tu sei la regina della pesantezza. Lo pensa anche Edoardo, tu fai rompere i cogli.i anche ad un Angelo"

Antonella ha replicato dandogli del "principino inetto" ma la 'furia veneta', come chiamano, benevolmente, Daniele su Twitter, ha preferito non risponderle perchè: "Se si discute con una persona ignorante ti porta al suo livello". Poco dopo, rivolgendosi ad Edoardo, che gli diceva che Ad Antonella piace provocare perchè è fatta così, ha risposto: "Ma che caz.o dì ragionamento è? Io penso che tu a star con lei, sia diventato rincoglionito".

Dopo Daniele, è stato Attilio a discutere con Antonella: "Non devi dire mai più 'Daniele Dal Moro è una mer.a'", ha detto l'ex giornalista RAI. La Fiordelisi ha risposto sottolineando di non aver mai usato quel termine nei confronti di Daniele: "Ho detto solo che spero che esca così abbiamo tre ante libere", ha precisato.

Attilio Romita ha continuato ad attaccare Antonella e le sue prese di posizioni insensate: "Ci vuole un minimo di rispetto per le persone, non si può dalle ante arrivare a dire: 'Speriamo che se ne vada'. Daniele è una delle poche persone perbene che stanno qua dentro. Ora che ti ha liberato lo spazio non caca.e più il caz.o, e adesso dormiamo che mi avete già amareggiato abbastanza", ha concluso Attilio, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity, come si vede nella clip caricata su Mediaset.