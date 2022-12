Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi: la faida continua

Al Grande Fratello Vip 7 è in atto uno scontro totale tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi: tra i due concorrenti i litigi sono all'ordine del giorno. Nelle ultime discussioni sono intervenuti anche Micol Incorvaia e Edoardo Donnamaria, per difendere le posizioni dei rispettivi compagni.

L'antipatia reciproca tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi sta avvelenando il clima della casa più spiata d'Italia. Sembra che la decisione del pubblico, che lunedì ha scelto la schermitrice come favorita, abbia da una parte ringalluzzito la Fiordelisi, dall'altra ha creato molto malumore tra i suoi nemici storici, come Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Il pretesto della prima discussione è stato il consueto gioco del bacio sotto il vischio tra i concorrenti, in particolare quello che si sono scambiati la Incorvassi con Davide Donadei. Antonella ha sottolineato l'entusiasmo di Micol. La ragazza si sarebbe buttata volentieri tra le braccia dell'ex tronista, incurante della presenza del fratello di Guendalina, a cui si è legata nelle scorse settimane. L'insinuazione di Antonella non è piaciuta a Tavassi, da qui è nata una prima discussione, con accuse reciproche. I decibel si sono alzati al massimo, anche per nascondere la povertà degli argomenti delle due fazioni.

Più tardi, in veranda, mentre i vipponi chiacchieravano, Antonella ha detto: "Nominate Tavassi, non i nuovi, tanto lui li batte tutti". Il fratello di Guendalina ha replicato accettando la sfida e rilanciando: "No, io voglio andare con te in nomination, perché se esco non ti vedo più, se esci non ti vedo più, vinco uguale". E ancora, riprendendo lo slogan di Gabriele Corsi ad Eurovision 2021: "Non succede, ma se succede, sogno di andare in nomination con te".

"Tu ci stai?", le chiede il fratello di Guendalina "Mi organizzo io con la Casa, mi faccio nominare dagli altri. Voglio andarmene, non ti voglio vedere più". Nel litigio si è inserita anche Micol Incorvaia che ha accusato la spadista di buttare fango sulle persone, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Anche questo secondo round finisce con un nulla di fatto. Una serie di scentri che rischia di stancare i coinquilini e, forse, anche il pubblico da casa, costretto ad abbassare continuamente il volume del televisore.