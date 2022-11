Grande Fratello Vip 7: Antonella Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria: "Se parli con Micol con me hai chiuso"

Serata all'insegna dell'ennesimo litigio tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria dopo la diretta del Grande Fratello Vip 7. La schermitrice ritiene che Micol Incorvaia, ex di Edoardo, l'abbia offesa e chiede al suo fidanzato di allontanarsi da lei.

Nel corso della puntata del 10 novembre del Grande Fratello Vip 7, sono state mandate in onda alcune clip in cui Micol ha raccontato che il suo rapporto con Edoardo è stato più stretto di quanto lui abbia lasciato intendere. La nuova concorrente ha affermato che Donnamaria le avrebbe chiesto di passare l'estate insieme, nonostante si fossero ormai separati.

Dopo la puntata Antonella, se l'è presa con Edoardo: "Una persona con cui tu sei stato tanto in contatto mi ha profondamente mancato di rispetto, io non voglio più avere nulla a che fare con Micol". E poi ha attaccato il carattere di Donnamaria: "Non esterni quello che provi, cosa che faccio sempre io".

L'ex schermitrice si mostra sempre più intollerante verso Micol, le due, già nei giorni scorsi, avevano deciso di evitare ogni contatto. Alla fine la gieffina da l'aut aut al suo fidanzato: "Se tu vuoi parlare con lei lo fai, ma io farò quello che voglio. Una persona così non la vorrei neanche come amica". Antonella continua a criticare il rapporto tra Edo e la sua ex: "Non sei una persona selettiva, fattelo dire. Ti andava bene qualsiasi persona prima di stare con me", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

Ora tocca a Edoardo, il ragazzo si domanda come mai alla fine Antonella finisca sempre per prendersela con lui: "Sarei io che dovrei provare qualcosa che non va nei confronti di quello che mi hanno detto molte persone". Ma Antonella non molla: "Mi dà fastidio il rapporto che hai con Micol, se ci vuoi avere a che fare con me non ci stai".