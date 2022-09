Grande Fratello Vip 7: anticipazioni della prima puntata, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 7 inizia oggi, 19 settembre, con la prima puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21:30. Siamo solo ai primi passi di un cammino che si concluderà nel mese di aprile o maggio. È arrivato il momento di fare la conoscenza con i nuovi concorrenti del reality e assistere alle prime nomination della settima edizione.

Da lunedì 19 e giovedì 22 settembre in prima serata su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip con due appuntamenti settimanali. Il reality show ha Alfonso Signorini alla guida del programma, al suo fianco, come opinioniste, ci saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Stasera quindi riaprirà la porta rossa della casa di Cinecittà, come si vede nel promo caricato da Mediaset Infinity.

Dalle anticipazioni sappiamo che a questa edizione parteciperanno 23 concorrenti, 12 donne e 11 uomini, non tutti entreranno nella casa di Cinecittà questa sera, ma i nomi dei vipponi che varcheranno la porta rossa nella puntata di esordio non sono stati rivelati. Quello che sappiamo è che tutti i concorrenti sono pronti a mettersi in gioco e a vivere un'esperienza unica e irripetibile: un viaggio dentro se stessi in compagnia di un gruppo di persone eterogeneo. Tra questi: Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. Insieme a loro altri vipponi la cui identità e le cui storie saranno svelate nel corso delle prime due puntate su Canale 5.

La settima edizione di GF Vip ha una Casa e uno studio interamente rinnovati e un'area social dalla quale Giulia Salemi, in tempo reale, leggerà tutti i commenti del mondo web. Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) è colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa.