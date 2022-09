Grande Fratello Vip 7, rivelato il cast del programma?

Il cast del Grande Fratello Vip 7 sarebbe stato rivelato. I nomi dei concorrenti che lunedì 19 settembre vedremo varcare la porta rossa della casa di più spiata d'Italia sono stati pubblicati dal portale di Davide Maggio. Tra di loro ci sono personaggi già ufficializzati come Giovanni Ciacci e nomi spoilerati come quelli di Antonino Spinalbese, Cristina Quaranta e Charlie Gnocchi.

Ecco l'elenco completo:

Alberto De Pisis

Amaurys Pérez

Antonella Fiordelisi

Antonino Spinalbese

Attilio Romita

Carolina Marconi

Charlie Gnocchi

Cristina Quaranta

Daniele Del Moro

Edoardo Donnamaria

Elenoire Ferruzzi

Gegia

George Ciupilan

Ginevra Lamborghini

Giovanni Ciacci

Luca Salatino

Marco Bellavia

Nikita Pelizon

Pamela Prati

Patrizia Rossetti

Sara Manfuso

Sofia Giaele De Donà

Wilma Goich

Da notare che in questa lista non figura, Sergio Assisi, dato per certo dal settimanale Oggi.

Alfonso Signorini sarà affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Il GF VIP Party quest'anno sarà condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, mentre Giulia Salemi leggerà i Tweet più virali.