Grande Fratello Vip 7: anticipazioni della puntata del 7 novembre

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 7 novembre su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata, di cui sono state svelate alcune anticipazioni. Siamo al quindicesimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini. Stasera conosceremo l'impatto dei nuovi coinquilini nella casa.

Della puntata di stasera, grazie alle anticipazioni, sappiamo che Alberto De Pisis riceverà una bellissima sorpresa, mentre per Antonella Fiodelisi è in arrivo una "sorpresa non graditissima, la visita di Gianluca Benincasa, il suo fidanzato o ex fidanzato_", ha detto Alfonso Signorini nella clip caricata su Mediaset Infinity.

I sei nuovi concorrenti, entrati durante la scorsa puntata, hanno sconvolto e ridisegnato gli equilibri che si erano creati.In particolare, Oriana Marzoli ha catturato subito l'attenzione dei coinquilini, grazie alla sua personalità travolgente che non è piaciuta a Giaele De Donà, gelosa di Antonino Spinalbese.

Nel finale di questa puntata del Grande Fratello Vip 7, verrà dato spazio alle nomination ma prima sapremo l'esito del televoto, che stasera non è eliminatorio, i concorrenti da votare sono Attilio Romita, George Ciupilan e Nikita Pelizon.