Grande Fratello Vip 7, Giaele De Donà gelosa di Antonino Spinalbese: "Ma la nostra è solo amicizia"

Al Grande Fratello Vip 7 Giaele De Donà ha confidato a Micol Incorvaia di essere gelosa di Antonino Spinalbese, ma solo come amica

Il rapporto tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip 7 sta vivendo degli alti e bassi. La modella ha rivelato di essere gelosa dell'ex di Belen, ma come amica. Giovedì 3 novembre nella casa più spiata d'Italia sono entrati nuovi concorrenti e qualcosa nelle dinamiche dei rapporti tra i vecchi coinquilini sembra essere cambiata.

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese hanno a lungo filtrato nel reality di Canale 5, qualche movimento sospetto sotto le coperte ha fatto pensare che tra di loro ci sia stata anche un'intesa che ha superato il limite dell'amicizia. Da qualche giorno, i due si sono allontanati e sono stati protagonisti anche di qualche screzio.

Giaele, parlando con Micol Incorvaia, ha ammesso di essere gelosa di Antonino, ma il suo sentimento è dettato dal rapporto di amicizia che i due hanno instaurato e non da un interesse amoroso. La De Donà è convinta che, nonostante la sicurezza ostentata, l'ex di Belen sia molto fragile. Antonino si sentirebbe spodestato dai nuovi concorrenti.

Giaele De Donà è convinta che Spinalbese patisca l'attenzione che viene rivolta i nuovi arrivati, che soffra di non essere al centro dell'attenzione del pubblico femminile della casa. Giale e Micol inoltre, hanno deciso che Oriana Marzoli, la modella spagnola entrata giovedì, non è il tipo che possa piacere ad Antonino Spinalbese, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity