Grande Fratello Vip 7: anticipazioni della puntata del 3 aprile: finalisti e vincitore

Dopo 197 giorni stasera 3 aprile, su Canale 5, in prima serata, termina il Grande Fratello Vip 7. Oggi va in onda l'ultima puntata del reality, quella in cui due concorrenti spegneranno le luci della Casa più Spiata d'Italia. Ecco chi sono i finalisti e le anticipazioni di quello che vedremo.

Stasera uno dei vipponi in finale si aggiudicherà il premio di 100mila euro, il 50% per regolamento deve andare ad un Ente benefico indicato dallo stesso vincitore. I concorrenti che sono arrivati in finale sono cinque: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi. Il sesto finalista sarà uno tra Alberto De Pisis e Milena Miconi per i quali è aperto il televoto finale, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

I sondaggi sembrano dare favorita Oriana Marzoli, nonostante tutto il risultato non è scontato. Le proiezioni si basano su dei voti espressi sul web, dove il pubblico generalista non si esprime. Stasera, inoltre, si decide attraverso il televoto flash che può riservare, sempre delle sorprese.