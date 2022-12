Grande Fratello Vip 7, anticipazioni della puntata del 26 dicembre: una sorpresa per Giaele De Donà

Ecco le anticipazioni del Grande Fratello Vip 7 del 26 dicembre 2023: la puntata va in onda stasera su Canale 5 alle 21:30

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 26 dicembre su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata. Nella venticinquesima serata del reality, due concorrenti riceveranno delle gradite sorprese. Il più votato dei vipponi al televoto sarà il preferito del pubblico e manderà un coinquilino alla nomination eliminatoria.

Puntata di Santo Stefano ricca di tensioni al Grande Fratello Vip 7, in primo piano lo scontro tra Luca Onestini a Nikita Pelizon, e le accuse che quest'ultima avrebbe rivolto a Sarah Altobello. Alfonso Signorini, nella clip caricata su Mediaset Infinity, ha anticipato che si parlerà anche degli scontri tra Oriana Marzoli e Dana Saber. Ma la modella, nei giorni scorsi, non si è risparmiata tra critiche e scontri con le altre donne della Casa che non hanno gradito l'atteggiamento della nuova arrivata.

Attesissime sorprese attendono Giaele De Donà, che nei giorni scorsi ha ricevuto ben cinque aerei dal marito, e Patrizia Rossetti. Le due vippone vivranno dei momenti pieni di grandi emozioni.

Nel finale di questa puntata del Grande Fratello Vip 7, verrà dato spazio alle nomination ma prima sapremo l'esito del televoto, che stasera non è eliminatorio, i concorrenti da votare sono Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e Sarah Altobello. Il preferito del pubblico sarà immune e manderà in nomination uno dei tre coinquilini sconfitti al televoto.