Grande Fratello Vip 7, anticipazioni della puntata del 2 gennaio: la crisi dei Donnalisi

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 2 gennaio su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata. Nella ventiseiesima serata del reality, è prevista un'eliminazione, una delle quattro concorrenti al televoto abbandonerà la casa più spiata d'Italia.

Prima puntata del 2023 per il Grande Fratello Vip 7, il reality torna nelle case degli italiani dopo una settimana in cui i concorrenti hanno litigato ininterrottamente per giorni. Le feste sono state turbolente per i vipponi e molti rapporti sono giunti al capolinea: è il caso dei Donnalisi, che hanno momentaneamente deciso di interrompere la loro storia. Anche se, proprio in questo momento, stanno provando a chiarirsi, come ha fatto vedere Alfonso Signorini nella clip caricata su Mediaset Infinity

Anche Patrizia Rossetti e Wilma Goich sono ai ferri corti e la loro, amicizia sta vivendo una battuta d'arresto, per colpa, in parte, di Daniele Del Moro, difeso sempre e comunque dalla cantante.

Nel corso della serata, Sarah Altobello riceverà una bella sorpresa. Nel finale di questa puntata del Grande Fratello Vip 7, verrà dato spazio alle nomination ma prima sapremo l'esito del televoto, che stasera è eliminatorio. I concorrenti da salvare sono Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Wilma Goich. La meno votata dal pubblico uscirà immediatamente dalla casa.