Grande Fratello Vip 7, anticipazioni della puntata del 16 marzo: il secondo finalista

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 16 marzo 2023 su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata. Il quarantaduesimo episodio del reality regalerà ad uno dei concorrenti al televoto l'accesso alla finale. Stasera è l'ultimo appuntamento di giovedì, le ultime tre puntate andranno in onda solo di lunedì. La finale è prevista per il prossimo 3 aprile.

Anche stasera ci saranno delle dolci sorprese per alcuni dei vipponi, Andrea Maestrelli e Micol Incorvai. L'ex calciatore la settimana scorsa è stato eliminato dal televoto ma, grazie al biglietto di ritorno è rientrato nella casa più spiata d'Italia. Potete rivivere il momento in cui Andrea ha aperto il biglietto in studio nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Nell'ultima puntata i vipponi finiti al televoto sono stati: Nikita Pelizon, Luca Onestini, Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi, Daniele Del Moro e Micol Incorvaia. Stasera conosceremo il nome del secondo finalista che affiancherà Oriana Marzoli.