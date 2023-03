Grande Fratello Vip 7, anticipazioni della puntata del 13 marzo: un altro concorrente dice addio al programma

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 13 marzo 2023 su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata. Il quarantunesimo appuntamento prevede un'eliminazione, al televoto ci sono quattro concorrenti, uno di loro abbandonerà la casa ad un passo dalla finale prevista per il 3 aprile.

Stasera il programma regalerà delle sorprese a due delle vippone da sempre al centro dell'attenzione del reality. Antonella Fiordelisi per il suo compleanno riceverà una sorpresa da Edoardo Donnamaria. Al concorrente giovedì, dopo la squalifica, non fu permesso l'ingresso in studio, oggi,, invece, celebrerà gli anni della fidanzata, nel corso della puntata scopriremo come il Grande Fratello si comporterà con lo speaker radiofonico. Antonella riceverà anche la visita del papà.

Serata di sorprese anche per Oriana Marzoli, la prima finalista del reality parlerà con la madre e con il padre, come ha anticipato Alfonso Signorini nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Grande Fratello Vip 7: Oriana Marzoli è la prima finalista

Infine sapremo l'esito del televoto, in nomination ci sono Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon, uno di loro stasera lascerà il programma. Visti gli esiti dei precedenti televoti, Andrea è l'indiziato numero uno ad abbandonare la casa.