Grande Fratello Vip 7: Alfonso Signorini: "Luca Onestini punta a Oriana Marzoli"

Nuovo triangolo in vista al Grande Fratello Vip 7? Secondo Alfonso Signorini, tra Luca Onestini e Nikita Pelizon si è inserita Oriana Marzoli. Per il conduttore del reality, l'influencer avrebbe messo gli occhi sulla modella venezuelana che, nel frattempo, sembrerebbe aver rotto definitivamente con Antonino Spinalbese.

Tra Luca Onestini e Nikita Pelizon la scintilla sembra non essere scattata, come abbiamo sentito dire nei giorni scorsi dallo stesso influencer. Nonostante questo, i due continuano a flirtare, la modella triestina spera ancora di fare breccia nel cuore di Luca, come lei stessa ha detto più volte ad alcuni coinquilini con cui si confida. Questa situazione, ha spinto i fan di Nikita a mostrarle il loro affetto facendo volare sulla casa di Cinecittà un aereo per sostenerla, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Alfonso Signorini, ospite di Casa Chi, ha parlato dell'avvicinamento tra Luca ed Oriana Marzoli. Nel daytime di lunedì, in cui Alfonso ha dato le anticipazioni della puntata del 5 dicembre, il conduttore, non certo per caso, ha parlato proprio con Onestini e la modella venezuelana, a cui ha detto: "Finita con Antonino, ho visto che hai avuto modo di fare degli apprezzamenti su Luca". Alfonso ha continuato a tessere la tela affermando: "Hai detto che è un gran pezzo di gnocco, mentre lui faceva la doccia tu hai fatto dei complimenti" con Luca che ha replicato: "Io ricambio, anche lei è un gran pezzo di gnocca".

"Nikita non aveva previsto di prendersi una sbandata per Luca, di lui dicono che sia un grande giocatore di reality, ma qui in Italia è sempre stato molto attento. Anche con Ivana non si è mai dato a smancerie e comportamenti di quel tipo", ha detto Signorini a Casa Chi.

Il conduttore ha notato alcuni comportamenti che sono i primi segnali di quello che forse vedremo nelle prossime settimane: "Luca è un grande professionista dei reality. Non so quanto interesse abbia per Nikita, la preferita del pubblico. Adesso però secondo me lui guarda già a Oriana, sta puntando lei. La venezuelana, del resto, è molto seduttiva", ha concluso Alfonso Signorini