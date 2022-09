Grande Fratello Vip 7: Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli salutano Adriana Volpe, lei li ignora

Nonostante il saluto di Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli ad Adriana Volpe, nella prima puntata del Grande Fratello Vip 7, l'ex opinionista ha preferito ignorarli. La conduttrice televisiva ha mandato, attraverso i social, il suo in bocca al lupo solo ai concorrenti, senza nominare gli ex colleghi.

Nella settima edizione del Grande Fratello Vip una nuova opinionista siede al fianco della moglie di Paolo Bonolis, si tratta della cantante Orietta Berti, che ieri sera ha fato il suo esordio nel reality. Prima di presentarla, Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli hanno voluto mandare un saluto ad Adriana Volpe. "Ciao Adirana", ha detto il conduttore, seguito a ruota da Sonia Bruganelli, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Un gesto di pace che non è stato accolto da Adriana Volpe, l'ex vippona più volte ha raccontato la sua delusione per non essere stata confermata come opinionista al Grande Fratello. Ieri la sua amarezza nei confronti della produzione, si è manifestata con il post pubblicato su Instagram poco prima del programma. La conduttrice nei suoi saluti non ha menzionato né Signorini né Sonia, nella caption ha scritto: "Un grande in bocca al lupo a tutti coloro che entreranno nella casa del GF Vip. È un'esperienza unica che vi porterete sempre nel cuore". Al post è allegato un video che ripercorre la sua avventura nella casa più spiata d'Italia durante il Grande Fratello Vip 4.

Orietta Berti, da parte sua, appena è entrata ha voluto smentire le voci che dicevano che avesse deciso di partecipare al programma solo per soldi, mostrandosi dispiaciuta per quanto è stato affermato: "Non mi è piaciute si sia scritto che ho accettato solo per soldi. Ho accettato perché alla mia età come avrei potuto rifiutare una proposta del genere?".