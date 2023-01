Grande Fratello Vip 7, Alberto De Pisis contro Luca Onestini e Oriana Marzoli: lite nella notte

Durante la notte, nella casa del Grande Fratello Vip 7, un nuovo scontro ha turbato il sonno di alcuni concorrenti. Alberto De Pisis è stato bagnato da Luca Onestini e Oriana Marzoli mente dormiva. I due si stavano ricorrendo per la casa, gettandosi acqua addosso, incuranti di chi stava riposando.

Il tempo nella casa più spiata d'Italia a volte rallenta, anche le notti sembrano più lunghe, così alcuni concorrenti faticano a prendere sonno, disturbando chi, invece, ha deciso di mettersi a letto. Ieri i nottambuli giocosi sono stati Luca Onestini e Oriana Marzoli. I due hanno iniziato a rincorrersi nella casa, l'obiettivo era bagnare l'altro coinquilino.

I due, urlando, sono entrati nella stanza di Alberto De Pisis e Sarah Altobello. Oriana e Onestini si sono gettati sul letto dove stava dormendo De Pisis. Alberto si e svegliato di soprassalto, e, naturalmente si è arrabbiato con i due vipponi. De Pisis, a cui i coinquilini avevano fatto cadere nel letto anche il bicchiere pieno d'acqua, li ha rimproverati, chiedendogli di andare a giocare da un'altra parte. "Fatelo in camera vostra. Mi avete bagnato anche il letto, ora per come sono fatto mi addormento tra quattro ore", gli ha detto, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Luca e la modella venezuelana, invece sono restati ancora, nella stanza a lottare. Oriana ha spinto leggermente Onestini che, emulando i grandi simulatori del calcio, si è gettato rovinosamente sul letto di Sarah Altobello, manco se a colpirlo fosse stato il compianto André the Giant. "Non mi piacciono questi giochi!", ha urlato la sosia di Melania Trump.

A questo punto, finalmente, Luca Onestini e Oriana hanno capito che era ora di smetterla, e lasciare la stanza di Sarah e Alberto. Quest'ultimo è rimasto in mezzo al letto imbronciato. Essere svegliati da urla ed acqua non è certo piacevole.