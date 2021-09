Il Grande Fratello Vip 6 fa un tweet su Amedeo Goria e Ainett Stephens ma poi lo cancella

Il tweet cancellato dall'account ufficiale del Grande Fratello Vip 6 sulla presunta ship tra Amedeo Goria e Ainett Stephens dice già qualcosa sul modo in cui l'argomento verrà affrontato nella prossima puntata?

Nel pomeriggio di oggi sull'account ufficiale del Grande Fratello Vip 6 è apparso un post che cercava di ironizzare sul comportamento del giornalista sportivo, che in realtà sta infastidendo il pubblico da casa che ne chiede la squalifica. Il tweet è stato cancellato dopo pochi minuti ma, ovviamente, nel frattempo era stato già condiviso da numerosi utenti.

I reality si nutrono di ship, anche il grande Fratello Vip non fa eccezione, gli spettatori hanno già messo Soleil Sorge al centro di un 'triangolo amoroso', gli altri due vertici sarebbero Manuel Bortuzzo e l'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, che in passato ha avuto un flirt con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. C'è però un'altra ship sfuggita all'occhio vigile dei telespettatori della diretta streaming del programma ed è quella tra Amedeo Goria e Ainett Stephens.

Il giornalista sportivo ieri avrebbe allungato le mani su Ainett Stephens. "Un innocente grattino alla mano ", ha detto Amedeo in confessionale, ma le sensazioni di chi segue il programma, e forse della stessa showgirl, sono state diverse. Amedeo sta rischiando di diventare lo zimbello della casa, ieri sera qualcuno gli ha suggerito di scaldarsi i piedi con l'asciugacapelli, in modo da poter riscaldare a sua volta Ainett, con cui l'ex marito di Maria Teresa Ruta condivide il letto matrimoniale.

"Amedeo si sta scaldando i piedi con il phone per fare piedino ad Ainett nel letto. Si stava bruciando i piedi", ha rivelato Francesca Cipriani ai coinquilini, come si vede nel video. Subito dopo è stata la volta di Aldo Montano, il campione olimpionico, rivolgendosi a Goria, gli ha detto "non mi sembra che in queste 48 ore tu stia portando a casa grandi risultatati" e poi "ora devi decidere se accelerare la macchina o cambiare direzione", seminando il panico tra le altre concorrenti.

Aldo Montano poi ha continuato a punzecchiare Amedeo: "Le è piaciuta la cosa? - riferendosi al piedino riscaldato - a me sembra di sì. La situazione sta girando". Lo scetticismo dei coinquilini non ha scoraggiato Goria, il giornalista, speriamo ironicamente, rivolgendosi ai presenti ha rivelato, "mezza Italia tifa per questa cosa", riferendosi, ovviamente, alla storia tra lui e la Stephens.