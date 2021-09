Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo sono la prima ship del reality

Il Grande Fratello Vip 6 ha la sua prima ship: Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo, secondo i telespettatori che stanno seguendo la diretta del reality, hanno quell'intesa emotiva che può sfociare in una relazione. Il gioco delle coppie, purtroppo, è già iniziato e Alfonso Signorini, come nelle edizioni precedenti, non vede l'ora di costruirci sopra una storia.

Ogni reality ha le sue 'ship', coppie vere o presunte, che occupano la fantasia di molti telespettatori e vengono usate dagli autori per costruire storie e dinamiche. Il Grande Fratello Vip 6 è appena iniziato e già qualcuno ha individuato in Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo la coppia perfetta da 'shippare'. È bastata qualche gentilezza da parte del triestino per far fantasticare una parte del web.

La relazione tra due concorrenti di un reality molto spesso si sviluppa solo nella fantasia dei telespettatori, spesso alimentata anche dagli autori del programma, che se ne servono per riempire le dirette degli appuntamenti serali. Per il web, Soleil Sorge potrebbe finire addirittura al centro di un triangolo, alcuni telespettatori sui social sostengono che tra l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Gianmaria Antinolfi la fiamma non si è spenta, i due in passato hanno avuto un flirt.

Nel frattempo alla lente di ingrandimento non sono sfuggiti gli sguardi che Tommaso Eletti lancia a Raffaella Fico. L'ex concorrente di Temptation Island avrebbe ammesso che lui un flirt con la showgirl campana non lo rifiuterebbe. Bisogna capire cosa ne pensa la Fico al riguardo, ricordiamo che la showgirl ha detto di essere felicemente fidanzata.