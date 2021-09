GF Vip 6; chi sono Lucrezia, Jessica e Clarissa Hailé Selassié, le principesse della nuova edizione

Il cast del Grande Fratello Vip 6 è stato annunciato: Lucrezia, Jessica e Clarissa Hailé Selassié sono tra i 22 concorrenti che dal 13 settembre vedremo nella casa più spiata d'Italia. Ecco chi sono le tre ragazze che probabilmente, almeno all'inizio, entreranno come un unico concorrente.

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié hanno origini nobili, le tre ragazze sono le pronipoti di Hailè Selassiè, negus neghesti e ultimo imperatore d'Etiopia dal 1930 al 1974. La loro dinastia, secondo la leggenda, avrebbe origini dal re Salomone e dalla regina di Saba.

Jessica, Lucrezia e Clarissa vivono nel nostro paese, più precisamente hanno la loro residenza a Roma. Il patrimonio di famiglia deve essere rimasto intatto, nonostante abbiano dovuto abbandonare il paese ai tempi del colpo di Stato di Mikael Andom, che trasformò l'Etiopia in uno Stato socialista. Le tre ragazze vivono ne lusso e ci tengono ad essere chiamate principesse, perché "il titolo rimane e si tramanda". Davide Maggio, il primo a parlare della loro presentazione al reality, ha scritto "le tre giovani vivono a Roma nel lusso e nella ricchezza. Autista, maggiordomo, parrucchiere, make up artist e chi più ne ha più ne metta: Jessica, Lucrezia e Clarissa sono "servite e riverite" (dicono loro!). Tutte comodità che non avranno al Grande Fratello Vip, ma se questo è il prezzo da pagare per la celebrità le tre sono disposte a scendere dal piedistallo e convivere con i 'comuni mortali' che abiteranno la casa di Cinecittà",

I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò... è molto più comodo avere un autista che ti aspetta mentre fai shopping

Jessica Haile Selassie è l'unica ad aver già partecipato ad un programma televisivo, la ragazza nel 2017 era tra i concorrenti di Riccanza 2, il reality in onda su MTV. Nella stessa edizione partecipava anche Tommaso Zorzi, il vincitore del Grande Fratello Vip 5. Jessica, anzi la principessa Jessica, ha 26 anni e ha studiato marketing con la speranza di poter entrare nel mondo dell'imprenditoria. A Riccanza, dove ha conosciuto anche Elettra Lamborghini, si è presentata dicendo "Io sono Jessica, sono la nipote dell'ultimo imperatore d'Etiopia e quindi sono una principessa. I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò... è molto più comodo avere un autista che ti aspetta mentre fai shopping e tra l'altro non ti fanno neanche male i piedi se indossi i tacchi, non c'è il principe però io aspetto" e pare stia ancora aspettando.

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, come è capitato in situazioni analoghe, potrebbero varcare la soglia della casa del Grande Fratello Vip 6 come un unico concorrente. Questo significa che nominando una di loro, le tre nobili andrebbero tutte e tre in nomination. Questa formula viene poi abbandonata nel corso del programma, la stessa cosa successe lo scorso anno a Maria Teresa Rita e Guenda Goria che, entrate come concorrente unico, furono divise e, dopo poche settimane, iniziarono a gareggiare come singole concorrenti.