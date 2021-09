Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge è una furia in diretta contro Gianmaria Antinolfi

Nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 incentrata sullo scontro tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi: l'imprenditore napoletano si è vantato dei loro rapporti sessuali, dopo la fine della relazione, con alcuni coinquilini della casa. La sua uscita di pessimo gusto ha scatenato la reazione dell'influencer.

Il rapporto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi all'interno della casa più spiata d'Italia diventa sempre più difficile, i due in passato hanno avuto un flirt ma la loro relazione ha lasciato numerosi strascichi. La scorsa settimana la ragazza ha accusato Gianmaria di essersi comportato quasi come uno stalker con lei, di contro l'imprenditore ha minacciato di lasciare il gioco e denunciarla.

Ieri Alfonso Signorini ha mostrato alcune clip, Gianmaria Antinolfi, parlando con Miriana Trevisan le ha rivelato "Neanche suo padre la voleva in casa", riferendosi, ovviamente all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e soprattutto al suo essere disordinata, cosa notata anche da altri gieffini in questi giorni di convivenza. Soleil è insorta "sono davvero ferita, non devi permetterti di parlare di mio padre e mettere in mezzo la mia famiglia", come potete vedere nel video.

Ma la cosa che ha fatto arrabbiare di più la Sorge sono state le confidenze intime fatte da Gianmaria Antinolfi ad alcuni uomini della casa e a Sophie Codegoni. L'imprenditore ha raccontato che, finita la loro relazione, Soleil ha provato a riavvicinarsi a lui "Si è fatta sco..re più volte", ha detto, lei su tutte le furie gli ha urlato contro "Come ti permetti di parlare di me in questo modo?".