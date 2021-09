Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge contro Gianmaria Antinolfi: “Non è lui la vittima”

Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 6 la tensione tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi è salita alle stelle: l'influencer ha rinfacciato all'imprenditore napoletano di non avere una sua identità e di stare nella casa più spiata di Italia solo come ex di ragazze come lei o Belén Rodríguez.

Una puntata del Grande Fratello Vip 6, quella andata in onda ieri 20 settembre, animata soprattutto dalla difficile convivenza tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, i due in passato hanno avuto un breve flirt. L'ex coppia nei giorni scorsi sembrava aver avuto un chiarimento, ma le tensioni covate sotto le ceneri sono riaffiorate, come sempre, durante la diretta.

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi si rinfacciano di non avere nessuna identità nel mondo dello spettacolo, lei influencer, lui imprenditore, entrambi sono convinti che l'altro sia stato scelto come concorrente del Grande Fratello solo in funzione dei flirt, con la Sorge che, riferendosi a Gianmaria, aveva detto durante la settimana "Sai benissimo quello che è. Parla quello che l'unica identità che ha ce l'ha perché è stato con altre donne sulle copertine. Evita di fare certe battute e di dire che sono qua perché sono un contenuto per te, sei tu che devi ancora diventare un contenuto".

Durante la puntata Soleil ha accusato Gianmaria di averla stalkerata, presentandosi, dopo la fine della loro relazione, sotto casa sua per portarle la colazione e altri episodi che non ha riferito: "non mi va che lui passi come vittima quando io mi sono sentita invasa nella mia privacy", ha detto l'influencer, come potete vedere in questo video. Da parte sua l'imprenditore ha negato queste accuse, sottolineando di aver trattato la Sorge "come una principessa".

Quello che è stato detto in puntata potrebbe avere delle conseguenze legali: nella notte, parlando con altri coinquilini, Antinolfi ha detto che vuole dare mandato agli avvocati per querelare Soleil, come riportato da Biccy, Gianmaria ha affermato: "Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto. Verrà querelata per questo. Domani mattina la faccio denunciare dai miei avvocati. Questa è diffamazione. Questa è andata in confessionale a dire una cosa del genere dopo che aveva chiarito con me?! Sono parole di una gravità assoluta. Non si possono usare certi termini con leggerezza. Ragazzi è falsa, perché mi aveva detto che non aveva più problemi con me e che avremmo vissuto il GF Vip da amici. E poi dopo pochi minuti ti chiudi in confessionale a dire che sono uno stalker? Ci saranno seri provvedimento per questo".