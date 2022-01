Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge e i dubbi su Alex Belli “ci sono cose che non mi tornano”

Soleil Sorge ha rivelato di nutrire dei dubbi sul comportamento di Alex Belli: all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è confidata con Davide Silvestri a cui ha rivelato di essere stanca della situazione che si è creata tra lei, l'attore e la moglie Delia Duran.

Il Grande Fratello Vip 6 finirà il prossimo 14 marzo ma la telenovela che vede coinvolti 3 protagonisti del reality ancora non ha fissato la data dell'ultima puntata. Chi segue il reality sa che nei primi tre mesi 'l'amicizia artistica' di Soleil Sorge e Alex Belli ha dato vita a un triangolo con Delia Duran, moglie dell'attore di CentoVetrine. Soleil e Alex sono stati al centro di numerose dirette del programma, Delia invece ha sostituito il marito nella casa più spiata d'Italia.

In queste ultime ora abbiamo assistito a Delia che ha deciso di lasciare Alex Belli in diretta, per poi ripensarci. Nel frattempo il marito, durante un'intervista a Casa Chi, ha rivelato che sarebbe pronto a sfondare la famosa porta rossa per poterle parlare e chiarirsi con lei. Questi colpi di teatro hanno messo un po' da parte la Sorge che ora prova a rientrare in scena mettendo in dubbio il comportamento di Alex Belli e dicendosi depositaria di chissà quali segreti.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato di questo suo stato d'animo a Davide Silvestri, come si può vedere nella clip, e riferendosi a Belli e Delia ha detto "ho preso una decisione, sono un poco stanca di queste cose, se vogliono continuare a fare i teatrini poi li continuano a fare da soli. Io voglio mettere un punto a tutto questo". Silvestri ha spiegato che in questa situazione non ha mai voluto interferire "se Alex ha fatto uno show io non lo so, voglio ricordarlo per le cose divertenti che abbiamo fatto insieme "

Soleil Sorge ha spiegato che vorrebbe confrontarsi con Alex Belli, cosa che è già avvenuta più di una volta, perché "ci sono delle cose che proprio non mi tornano, che se dico....". Silvestri, che in questi mesi non ha preso parte a nessuna dinamica del reality, le ha chiesto "ti metteresti contro di lui, contro l'amicizia?". Alla risposta positiva di Soleil ha replicato "allora non le dire non voglio metterti nei casini". Soleil quindi è la depositaria di qualche inconfessabile segreto rivelatole da Alex sotto gli occhi delle telecamere del reality, che non rivela "per non danneggiarlo".