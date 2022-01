Grande Fratello Vip 6, Delia Duran chiude con Alex Belli? “Merito un uomo migliore"”

Sembra che Delia Duran voglia lasciare il marito Alex Belli: oggi sulla casa del Grande Fratello Vip 6 è volato un aereo dei fan della coppia Alex Belli/Soleil Sorge e la modella venezuelana ha reagito affermando che ha intenzione di mettere la parola fine alla sua storia con l'attore. Delia è stata consolata da molti concorrenti della casa, in particolare da Manila Nazzaro.

Il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge si arricchisce di un nuovo capitolo, scritto questa volta da alcuni fan che hanno deciso di raccogliere soldi per dare credito alla sceneggiatura che abbiamo visto in questi 4 mesi di reality. Oggi pomeriggio sulla casa più spiata d'Italia è volato un aereo con la scritta "Solex is real, always connected". 'Solex' è la "firma" dei fan della 'coppia' Alex Belli e Soleil Sorg.

Dopo l'arrivo dell'aereo, Delia, ricordando le parole di Nathalie Caldonazzo che ha definito Alex un narcisista patologico, ha affermato "_aveva ragione Nathalie. Basta prendermi in giro [...] non ha rispetto del mio dolore, mi merito un uomo migliore", come si vede nella clip.

Delia Duran è stata consolata anche da Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, quest'ultima ha detto alla modella venezuelana "L'aereo l'hanno mandato i suoi fan? Follia umana, ma proprio follia umana. Stiamo sfiorando la follia umana! Delia tranquilla che il mondo è fatto anche di gente bellissima, non farti toccare da questa cosa, non farti vedere colpita da questa cosa. Sei coraggiosa tu. Devi essere orgogliosa di queste tue lacrime, perché ti rendono umana, dolce e verissima. Quelle sono soltanto stupidaggini del web, ma ci sono anche persone belle". L'ex Miss Italia ha poi aggiunto "Cerchiamo sempre di essere delle super donne anche quando la situazione davanti a noi è irrecuperabile. Il momento in cui realizzi è la parte più difficile. Alex ha una grandissima responsabilità e deve esserne consapevole, è in questo vortice mediatico del super io che gli appartiene, ma prima o poi finirà e capirà di aver fatto un errore".

Delia Duran ha avuto anche il conforto di Katia Ricciarelli, la modella venezuelana ha raccontato al soprano alcuni gesti fatti da Belli prima che lei entrasse nella casa del Grande Fratello "prima di venire qua mi mandava i bigliettini e diceva 'tu sei la donna che mi completa, quella che mi ha fatto cambiare'". Katia l'ha invitata a smettere di soffrire "adesso basta, qua ci sta Kabir Bedi che ti consola e stasera balli con lui"!.