Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge contro Sophie Codegoni: “non ha sicuramente un carattere forte”

Il Grande Fratello Vip 6 non è ancora iniziato e Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno già iniziato a provocarsi: le due ragazze, già protagoniste del dating show di Maria De Filippi, promettono scintille all'interno del reality. Sophie è convinta che non potrà andare d'accordo con Soleil che le ha prontamente replicato.

La lista dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip è stata finalmente resa nota, come ogni anno è stato il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni a svelarne, con la sua copertina, l'identità. Il reality partirà il prossimo 13 settembre ma alcuni concorrenti hanno già innescato le famose dinamiche che reggono il programma.

Alfonso Signorini sta già prendendo appunti sugli argomenti che potrebbero tenere banco nelle prime settimane, mentre Alex Belli e la moglie Delia Duran parlano della gelosia di lei attraverso i giornali, Soleil Sorge e Sophie Codegoni si stanno già punzecchiando. L'ex tronista ha parlato con il settimanale Chi dei concorrenti che incontrerà nella casa "Sono curiosa di conoscere Katia Ricciarelli, la vedo sicuramente come una figura materna all'interno della casa. Non so ancora dire, però, con chi andrò o non andrò d'accordo: vado tanto a pelle e sensazioni". Poi ha detto cosa ne pensava dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e nuova gieffina "Forse tra i tanti nomi che ho letto, Soleil è la concorrente con cui mi scontrerò di più: siamo entrambe molto dirette, ma troppo diverse".

La replica di Soleil non si è fatta attendere, l'ex di Luca Onestini ha risposto alla Codegoni sui social, dopo che molti follower le hanno segnalato l'intervista " Ho avuto modo di incontrarla un paio di volte e, in realtà, io l'ho trovata super carina. È adorabile - ha detto riferendosi a Sophie ma poi ha aggiunto - Non ha sicuramente un carattere forte per cui dovremmo scontrarci. Credo che tra donne dovremmo fare squadra anziché pensare di scontrarci. Paradossalmente tutte le mie migliori amiche hanno caratteri fortissimi, super diretti e le amo. Mi auguro di fare nuove amicizie e rispolverare i valori di quella che è la bellezza dei rapporti tra donne, il sostegno e la forza di questo, anziché scadere sempre nelle vecchie dinamiche, noiosissime".