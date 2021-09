Grande Fratello Vip 6: i concorrenti ufficiali della nuova edizione

Dopo tante indiscrezioni sul Grande Fratello Vip 6, abbiamo finalmente i nomi dei 24 concorrenti della nuova edizione. Tra ex tronisti, corteggiatori e personaggi che hanno già animato precedenti reality, il cast messo in piedi da Alfonso Signorini spera di poter entrare nel cuore degli spettatori.

Ecco l'elenco dei partecipanti al Grande Fratello Vip 6:

Ainett Stephens

Aldo Montano

Alex Belli

Amedeo Goria

Andrea Casalino

Carmen Russo

Davide Silvestri

Francesca Cipriani

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Manila Nazzaro

Manuel Bortuzzo

Miriana Trevisan

Nicola Pisu

Raffaella Fico

Samy Youssef

Sophie Codegoni

Soleil Sorge

Tommaso Eletti

L'inizio del Grande Fratello Vip 6 è previsto per il prossimo 13 settembre in prima serata su Canale 5. Almeno per il momento gli appuntamenti settimanali saranno due.

Una delle grandi novità di quest'anno è il debutto di 2 nuove opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che sostituiscono Antonella Elia e Pupo. Ci saranno anche due opinioniste da casa, che per il momento, restano anonime.