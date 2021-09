Grande Fratello Vip 6: Selvaggia Roma smaschera Tommaso Eletti pubblicando la chat privata

Tommaso Eletti, dopo essere uscito dal Grande Fratello Vip 6, ha contattato in privato Selvaggia Roma scrivendole messaggi contro la sua ex Valentina Nulli Augusti: l'ex gieffina ha deciso di pubblicare la chat nelle sue storie di Instagram, smascherando così l'ex concorrente di Temptation Island.

Gli appassionati di serie televisive lo chiamerebbero crossover, per gli amanti di reality si tratta solo di trash allo stato puro. Selvaggia Roma, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, nei giorni scorsi ha pubblicato alcune storie contro Tommaso Eletti, il primo concorrente uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 6. Selvaggia ha affermato che Tommaso è solo alla ricerca di notorietà, che del resto è un fattore comune a tutti quelli che partecipano ai reality.

Dopo aver sentito le storie di Selvaggia, l'ex concorrente di Temptation Island ha deciso di contattarla in privato scrivendole in chat, Tommaso ha affermato che in realtà l'unica alla ricerca di notorietà è la sua ex Valentina, lodandosi per il comportamento nella casa più spiata d'Italia: "Selvaggia Roma ti voglio dire che io sono stato usato da Valentina. Io non sono in cerca di notorietà, infatti come hai visto nel programma GF io sono stato semplicemente me stesso. Valentina è una donna irrisolta bisognosa di conferme, io sono un ragazzo di 21 anni con degli errori che ho, ma io li ho ammessi dentro al programma in prima serata. Una cosa che credo sia da ammirare".

Nel secondo messaggio Tommaso, che ancora una volta si dimostra scollato dalla realtà, sostiene che Valentina sia uscita male da Temptation Island: "E lei è venuta lì soltanto per rifarsi, perché poverella da Temptation Island è uscita malissimo. Però non ha avuto senso venire a trattarmi male. Tu che pensi? Valentina non mi ha mai amato. Le mie gelosie dopo questa esperienza ho la conferma che erano fondate su cose vere, perché mi ha usato solo per portarmi lì dentro. Dentro la casa sono tutti dalla mia parte. Perché mi hanno conosciuto".

Selvaggia Roma, dopo aver pubblicato la chat, ha attaccato di nuovo Tommaso Eletti nelle sue storie di Instagram, ricordandogli che a Temptation Island chi ne è uscito male è stato proprio lui. Il romano, infatti, dopo aver assillato Valentina con la sua morbosa gelosia, l'ha tradita con una delle tentatrici.