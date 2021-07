Grande Fratello Vip 6, Raffaella Fico nel cast della prossima stagione?

Raffaella Fico potrebbe essere una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6: secondo fonti vicino a Fanpage, la showgirl è stata contattata da Alfonso Signorini che l'avrebbe convinta a partecipare alla nuova edizione del reality.

Il Grande Fratello Vip 6 inizierà lunedì 13 settembre, per la terza volta sarà Alfonso Signorini a condurre, al suo fianco, nell'inedito ruolo di opinioniste, sono state scelte Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che prenderanno il posto di Pupo e di Antonella Elia. In questi giorni sono in corso i provini per scegliere i partecipanti alla sesta edizione del reality, oggi arriva l'indiscrezione che vorrebbe Raffaella Fico tra la probabili concorrenti. Voluta da Alfonso Signorini, dovrebbe essere tra le prime a entrare nella casa.

Raffaella Fico ha avuto in passato una relazione con il calciatore Mario Balotelli, da cui ha avuto la figlia Pia. Attualmente è single ed è impegnata in una trasmissione radiofonica con l'emittente partenopea radio Marte. La Fico sarebbe la seconda ex di Balotelli a partecipare al Grande Fratello Vip, l'anno scorso toccò a Dayane Mello.

A proposito della nuova edizione del reality di Canale 5, nei giorni scorsi sono stati fatti molti nomi, alcuni dei quali smentiti dagli stessi interessati. Tra i Vip più accreditati a varcare la soglia della casa di Cinecittà dovrebbero esserci Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, Manuel Bortuzzo, Pamela Prati e Katia Ricciarelli.