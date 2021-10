Grande Fratello Vip 6, Nicola Pisu dorme a terra accanto al letto di Miriana Trevisan

Nicola Pisu per farsi perdonare da Miriana Trevisan ha dormito a terra, al fianco del letto della showgirl, durante la scorsa notte nella casa del GF Vip. Il figlio di Patrizia Mirigliani, con questo gesto plateale, ha voluto fare ammenda per una disattenzione: Nicola non si era accorto di un momento di debolezza di Miriana.

Sulla relazione tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan è stata incentrata parte della puntata del 25 ottobre del Grande Fratello Vip, in studio è arrivata anche la madre di Nicola che, nonostante su social avesse lanciato segnali contrari alla relazione, in trasmissione ha detto che il figlio è libero di fare le sue scelte, e lei, da madre, spera che non soffra.

Ieri la coppia è stata protagonista di un episodio grottesco. Miriana ha avuto un momento di crisi, Nicola era fuori nel giardino e a consolarla ci ha pensato Alex Belli che l'ha invitata ad essere più spensierata e svestirsi della corazza che si è creata per affrontare quest'avventura. La showgirl poi ha raggiunto Pisu in giardino e gli ha chiesto se si fosse accorto di qualcosa. Nicola, ovviamente, è cascato dal pero, ma la Trevisan ha messo il broncio anche se continuava a dire "non è colpa tua, tu non c'entri niente", come potete vedere nel video.

Nicola allora, quasi fosse una penitenza per non essersi accorto del malessere di Miriana, ha voluto dormire a terra, al fianco del letto della donna, e - come si vede nella clip - le ha tenuto la mano per la maggior parte della nottata, nonostante la showgirl lo invitasse ad andare a dormire nel suo letto.

In mattinata Nicola Pisu è stato anche rimproverato da Miriana, la showgirl gli ha spiegato che, vederlo in quella posizione, le ha fatto venire ansia disturbandole il sonno. "Non è dignitoso per te, fidati", gli ha detto. "Io stavo comodissimo - ha replicato Nicola, che poi ha aggiunto - Perché ho dormito là? Mi dispiaceva lasciarti sola ieri".

Il gesto di Nicola Pisu, definito molto romantico da Carmen Russo, ha suscitato molte reazioni negative sul web, il pubblico che commenta il reality sui social, ha definito Pisu troppo propenso a umiliarsi. Tornando nella casa, anche Sophie Codegoni ha considerato Nicola molto romantico e, ironicamente, ha chiesto a Gianmaria di dormire a terra al suo fianco la prossima notte.