Grande Fratello Vip 6, Nicola Pisu cacciato dallo studio? Lui smentisce “ho avuto un malore"

Questa mattina si è diffusa la voce che Nicola Pisu fosse stato cacciato dagli studi del Grande Fratello Vip 6: poco fa il concorrente ha smentito questi rumors: il gieffino ha detto di essersi sentito male, secondo alcune indiscrezioni girate sui social Nicola sarebbe stato anche insultato da Alfonso Signorini.

Ieri 6 dicembre al Grande Fratello Vip 6 si è parlato del presunto flirt tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan, i due hanno da subito stabilito una buona complicità. Biagio è uno degli ultimi entrati nella casa "Sono proprio felice del suo ingresso, mi ha dato grande energia", ha commentato l'ex volto di Non è la Rai. Biagio, già concorrente del Grande Fratello 11, ha confermato che tra loro sta iniziando una grande amicizia, anche la notte passata nello stesso letto non ha portato a nessun approccio sentimentale "Sotto le coperte ci facciamo tantissime domande, per conoscerci", ha detto lui.

Chi segue il Grande Fratello Vip sa che Miriana ha avuto anche un brevissimo flirt con Nicola Pisu, finito sul nascere e con qualche strascico polemico dovuto ad una frase infelice del concorrente.

Ieri una persona presente in studio ha riferito a Il Vicolo Delle News che gli autori avevano chiesto a Nicola Pisu di intervenire durante il blocco dedicato a Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan. Secondo questa 'talpa' Nicola si sarebbe rifiutato e, dopo un faccia a faccia con un autore avrebbe lasciato lo studio, mentre Alfonso Signorini gli urlava "sei uno sfigato di me.da".

Nicola Pisu oggi pomeriggio è intervenuto sui social per smentire la notizia, il figlio di Patrizia Mirigliani ha detto di aver accusato un malore e di essere andato in una stanza degli studi del programma per essere visitato da un medico che poi gli ha consigliato di tornare a casa.

Anche la madre su Twitter aveva smentito la notizia scrivendo "Vorrei rassicurare quelle persone che si sono preoccupate per Nicola poiché a metà serata ha abbandonato lo studio televisivo del GF. Nicola sta bene! Ha avuto un malore dovuto al freddo".