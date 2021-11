Grande Fratello Vip 6, Nicola Pisu a Miriana Trevisan: “vai da chi ti tratta male”

Nicola Pisu e Miriana Trevisan hanno avuto un durissimo scontro nel momento delle nomination durante la puntata dell'8 novembre del Grande Fratello Vip 6: i due non se le sono mandate a dire e Pisu ha offeso in malo modo la Trevisan, tanto che lo stesso Alfonso Signorini lo ha costretto a chiedere scusa.

Fino a una settimana fa Nicola Pisu a Miriana Trevisan erano considerati una specie di coppia all'interno della casa più spiata d'Italia. La loro relazione procedeva a doppia velocità, Nicola si professava innamoratissimo della showgirl, quest'ultima gli chiedeva di rallentare, dicendogli più volte di provare per lui un'attrazione fisica, di non essere innamorata e di non voler andare oltre, anche per rispetto al figlio che la guarda da casa.

Nell'ultima settimana i due si sono piano piano allontanati e ieri sera, al momento delle nomination, si è consumata la rottura, tanto che si sono nominati a vicenda. Nicola ha motivato il suo voto dicendo che la Trevisan lo ha illuso "prima diceva che fuori da qui voleva frequentarmi, ora ha cambiato idea e dice che mi vede solo come un amico, io sono stato sempre sincero con lei". La spiegazione di Miriana è stata diversa, ha accusato Pisu di essere troppo fisico e ha sottolineato "tu vorresti che qui avessi un atteggiamento da fidanzata. Non lo farò mai. Per me è già troppo quello che è successo. Prendo le distanze fisiche per ora e poi vedremo fuori", come si vede nella clip.

Il botta e risposta è continuato, Miriana ha sottolineato altre mancanze di Nicola dandogli il cosiddetto benservito, cosa che lui non ha accettato e, rivolgendosi con rabbia verso la Trevisan, ha detto: "vai da chi ti tratta male che è meglio. Quello ti meriti".

La frase ha provocato la reazione di Miriana Trevisan, che gli ha urlato contro "Cosa ne sai tu della mia vita?", in una sorta di remake dello scontro della scorsa edizione tra Elisabetta Gregoraci a Antonella Elia. Alfonso Signorini ha chiesto a Nicola di scusarsi e Giucas Casella ha sottolineato "devi chiedere scusa ad alta voce", cosa che Nicola ha fatto.