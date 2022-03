Grande Fratello Vip 6, Nathaly Caldonazzo denuncia Alessandro Basciano

Il Grande Fratello Vip 6 per Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano potrebbe continuare nelle aule di un tribunale: l'attrice ha annunciato su Instagram di voler procedere per le vie legali con Basciano, accusato di averla calunniata durante l'ultima puntata del reality.

Lunedì 28 febbraio dal Grande Fratello Vip 6 sono usciti ben due concorrenti, doppia eliminazione decisa dagli autori, attraverso il televoto del pubblico, per sfoltire gli inquilini della casa, in vista della finale del 14 marzo. Ad abbandonare il reality sono stati Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano.

Tra i due, ormai ex, gieffini, l'addio alla casa non è stato idilliaco, Alessandro ha accusato Nathaly di aver detto una frase che le sarebbe dovuta costare la squalifica, anche se Basciano non ne ha mai rivelato il contenuto. Prima di andare via dalla casa, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, rivolgendosi alla Caldonazzo le, ha detto: "Le cose le hai dette tutte, non mi far passare per bugiardo. È tutto registrato, ti ho anche tutelata".

Per giorni il Nathaly-Gate è stato uno degli argomenti preferiti sui social, alla fine sembra che l'ex di Massimo Troisi abbia detto "se lei mi accusa di essere una ladra allora mi sono scopata dieci ne..i".

Nathaly Caldonazzo, tornata a casa, ha ripreso possesso dei social e ad un utente che ha scritto "Che ha fatto Basciano, non c'è uno straccio di filmato. Farebbe bene la Caldonazzo a denunciare per calunnia", la showgirl ha replicato "Lo farò infatti", preannunciando la querela contro Alessandro. Ad un altro follower che le ha detto "Non hai mai detto certe cose però hai ripetuto 1000 volte 'se esce cosa ho detto mi squalificano'", l'ex vippona ha chiarito "Parlavo della frase su uomini di colore, mai della bugia sulla protezione delle sorelle. Sono due argomenti diversi, quello è uscito ma non era da espulsione anche perché non li avevo offesi".