GF Vip 6: Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano eliminati: ecco cosa è successo nella 45esima puntata

Ieri sera, nella puntata del 28 febbraio, Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano sono stati eliminati dal Grande Fratello Vip 6: l'ex corteggiatore di Uomini e Donne è uscito dopo un televoto flash che ha colto di sorpresa i concorrenti del reality. Ecco cosa è successo nella 45esima puntata e chi sono i nominati a rischio eliminazione.

La 45esima puntata del Grande Fratello Vip 6 si è aperta con Alfonso Signorini che ha aggiornato Delia Duran su Alex Belli. L'ex concorrente, e marito della modella venezuelana, è volato in Egitto e ieri sera non era presente nello studio, accanto ai suoi ex coinquilini eliminati dalla casa più spiata d'Italia.

Nel secondo blocco del programma si è parlato di Miriana Trevisan, che si è sentita isolata da una parte delle sue coinquiline, e di Nathaly Caldonazzo. Quest'ultima, come sappiamo, avrebbe pronunciato frasi degne di squalifica , parole, stranamente, non catturate dalle onnipresenti telecamere del reality. Ad accusarla è soprattutto Alessandro Basciano: "Quelle parole le ha dette e ho sentito tutto benissimo", ha ribadito. Nathaly nega tutto, anche se, dopo la puntata di giovedì scorso, aveva detto ad Antonio Medugno che, se fossero usciti i video con la sua frase, sarebbe stata sicuramente squalificata.

Assolta da Antonio Signorini, Nathaly Caldonazzo è stata condannata dal pubblico, l'ex compagna di Massimo Troisi è stata la meno votata dei concorrenti in nomination che hanno ottenuto le seguenti percentuali: Miriana 51%, Antonio 30%, Nathaly 19%.

In un altro blocco del programma si è parlato di Fabrizio Corona e della sua relazione con Sophie Codegoni , che nella casa si è legata ad Alessandro Basciano. L'ex re dei paparazzi, in un'intervista a Chi, mostrata ai due gieffini, ha detto "Sophie è ancora innamorata di me, lui non è alla sua altezza". Lei ha chiarito che la storia con Corona è finita "a giugno, forse luglio", e ancora "lavoriamo insieme e ci vogliamo bene. Abbiamo provato ad avere una relazione, ma non è andata bene", ha concluso, cercando di tranquillizzare Alessandro.

La parte finale del programma è stata dedicata al televoto flash, i concorrenti non sapevano che la 45esima puntata avrebbe previsto due eliminazioni. Al televoto sono finiti Antonio, Miriana, Sophie e Alessandro. I primi due sono stati salvati dal pubblico, alla fine, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity, sono rimasti Basciano e la Codegoni. Il verdetto del televoto ha punito Alessandro che ha dovuto abbandonare la casa e Sophie.

I quattro concorrenti del Grande Fratello Vip 6 a rischio eliminazione sono Antonio Medugno, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Giucas Casella e Davide Silvestri.