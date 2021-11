Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan eliminata al televoto ha il biglietto di ritorno

Sorpresa al Grande Fratello Vip 6 dove Miriana Trevisan ha pescato il biglietto di ritorno, dopo essere stata eliminata al televoto, ed è rientrata nella casa. Il colpo di scena è avvenuto a fine serata quando l'ex volto di Non è la Rai, tornata nello studio, ha aperto il bussolotto che aveva scelto nella prima puntata del reality ed ha scoperto di aver pescato la carta vincente che la rimette in gioco.

La puntata del Grande Fratello Vip 6 del 19 novembre ha riservato un colpo di scena abbastanza inatteso, anche perché nella passata edizione l'evento non si era mai verificato: il ripescaggio di un concorrente eliminato al televoto. I gieffini quando entrano nella casa scelgono un numero a cui è accoppiato un bussolotto, in uno solo di essi c'è un biglietto che permette al concorrente di rientrare nella casa più spiata d'Italia, la sorte ieri sera ha premiato Miriana Trevisan, che era stata appena eliminata, dopo un televoto aperto lunedì 15 novembre, che la vedeva in gara contro Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni.

Miriana Trevisan quando è entrata nella casa ha preso il bussolotto abbinato al numero 11, "una scelta non casuale", ha spiegato ieri sera la showgirl, come potete vedere qui. "L'11 è uno dei miei numeri. Vi devo dire una cosa. In realtà io sono un po' una strega. Ho sognato e l'ho detto agli altri, di uscire fuori e ritrovarmi a casa mia. Poi mi sono svegliata e ho detto 'tanto ho il biglietto di ritorno', puoi chiederlo anche agli altri", ha affermato. Signorini poi le ha chiesto se ricordase la prima domanda che le aveva fatto ai provini: "mi hai chiesto 'hai dei poteri paranormali?'". Alfonso ha confermato e replicato "io lo avevo sentito".

La showgirl ha poi fatto ritorno nella casa, accolta con gioia dai suoi coinquilini, compresi quelli che l'avevano nominata, l'unico che è sembrato poco felice dallo studio è stato Nicola Pisu, l'ex "fiamma" di Miriana si è mostrato abbastanza deluso per questo colpo di fortuna della Trevisan.

Una serata ricca di emozioni per la concorrente che aveva ricevuto la sorpresa della madre, un momento che ha commosso la gieffina che, rivolgendosi ad Alfonso Signorini, ha detto "per me lei è tutto, siamo molto unite e facciamo molte cose insieme, compreso ballare e cantare".