Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan allontana Nicola Pisu: "Sei un maleducato"

Miriana Trevisan e Nicola Pisu sembrano arrivati alla fine della loro storia nata all'interno del Grande Fratello Vip 6. I due concorrenti, dopo i baci e le coccole delle settime scorse, hanno passato gli ultimi giorni a discutere e la showgirl sembra voler prendere definitivamente le distanze dal figlio di Patrizia Mirigliani.

La relazione tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu è stata al centro di molte puntate del Grande Fratello Vip 6, a dire la sua in diretta è arrivata anche Patrizia Mirigliani, madre di Nicola. La donna, anche se non esplicitamente, ha fatto capire che teme che il figlio in questa relazione sia la parte debole e possa solo soffrire. Da parte sua Miriana ha sottolineato più volte che, avendo un figlio che la guarda a casa, non vuole spingersi troppo oltre.

Nelle ultime ore i due sembrano essersi allontanati forse definitivamente. In una delle ultime discussioni Miriana Trevisan, dopo aver raggiunto Nicola nella stanza blu, gli ha spiegato che nonostante l'attrazione che prova per lui non se la sente di dormirgli accanto "Non sono ancora innamorata ma non sono indifferente. Ora non me la sento di dormire vicino a te perché sono attratta ed è una cosa che faremo fuori". Poi ha aggiunto "tu pensi soltanto a te stesso, ma ricorda che io sono una persona con un bambino", come si vede nel video.

Quando Nicola le ha parlato dei suoi dubbi, sostenendo che Miriana non prova nulla per lui, la Trevisan si è arrabbiata dandogli del maleducato "sono contenta di averti conosciuto così. Mi stai trattando come tanti uomini trattano le donne. Ti ho detto più volte che non voglio andare oltre, sei un maleducato".

I due poi si sono confrontati con i vari coinquilini. Miriana, parlando con Gianmaria, ha detto "lui vorrebbe che io mi infilassi sotto le coperte con lui per pomiciare a me non va" aggiungendo "se non lo capisce allora non è in grado di stare vicino a me e mio figlio".

Nicola, discutendo con Manila Nazzaro e Francesca Cipriani, ha detto che lui è più maturo di Miriana nonostante sia più giovane, "se una persona ti piace non dici forse vediamo fuori, ti piace dentro e fuori la casa del GF, mi sta trattando come un oggetto, per me dà questo momento con lei è finita".