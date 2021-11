Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié: “passo da amare la vita a volermi ammazzare”

Ancora una volta, Manuel Bortuzzo si allontana da Lulù Selassié; nei giorni scorsi il nuotatore aveva dato qualche speranza alla ragazza avvicinandola e accettandone le coccole. Ora la situazione è cambiata di nuovo e Manuel è tornato a richiedere i suoi spazi spiazzando Lulù.

La situazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è diventata paradossale e in parte esplosiva, la principessina sembra sempre più presa da Manuel, per il quale ha delle attenzioni a volte maniacali. Lui spesso le dà spago per poi tornare a richiedere i suoi spazi, una situazione che sta sfibrando tutti e due ormai.

In queste ore Manuel ha parlato nuovamente con Lulù chiedendole di essere meno asfissiante, anche se in questi due mesi di programma abbiamo capito che la ragazza non riesce a vivere questa relazione in maniera diversa, forse perché, come si dice in questi casi, nel reality è tutto amplificato.

Se Lulù dice di avvicinarsi a lui solo per un abbraccio, Manuel le risponde "Non si tratta di un abbraccio e basta. Sono due mesi che ripetiamo le stesse cose, io mi sono fatto conoscere sin dall'inizio con tutti i miei difetti. Ti ho dato la possibilità di accettarlo o meno, sembra che a livello mentale tu l'abbia accettato, ma a livello pratico no", discorso che in realtà funziona anche a parti invertite.

Manuel Bortuzzo rivolgendosi a Lulù le ha poi spiegato "Quando nella vita succede qualcosa che mi pesa dentro, il mio mood cambia, la mia voglia cambia, non affronto più la vita con la stessa voglia di prima. Le cose delicate, anziché rovinarle, per carattere mi viene da metterle da parte. C'è una parte di me che rovina le cose, per questo le metto da parte". Purtroppo Lulù è nuovamente nella sua fase ossessiva e nonostante le parole di Manuel ribatte "Io ho bisogno di te, di stare con te, non ti chiederei mai di stare insieme tutto il giorno, sarei pazza, ma almeno un po' di tempo. Durante il pomeriggio, la sera, perché io non ce la faccio".

Manuel ha chiarito a Lulù il motivo del suo comportamento "Non riesco a vedere il bello di questa cosa adesso. Se sono influenzato dai miei pensieri negativi come posso vedere le cose belle della vita? Io passo da amare la vita a volermi ammazzare in una giornata. Tu non mi conosci. Non sei tu il problema, sono io".

I due hanno poi avuto un nuovo litigio, Manuel aveva cercato rifugio nella sua stanza dove è stato subito seguito da Lulù, il ragazzo quando l'ha vista le ha detto "e adesso perché sei qua Porca pu..ana? È tutto il giorno che mi vieni dietro e ti chiedo solo di lasciarmi in pace, tu non capisci un ca..o di quello che sto dicendo". Lulù l'ha rassicurato ma, nel frattempo, è rimasta nella stanza, come si vede nella clip.