Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo contro Lulù Selassié: “le tue battute mi fanno schifo”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié al Grande Fratello Vip 6 sono ormai l'uno contro l'altra: stamattina il nuotatore ha mandato a quel paese la ragazza dopo che lei gli ha rimproverato di non averla saluta con un bacetto, cosa che invece aveva fatto con Sophie Codegoni.

I rapporti tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié stanno decisamente degenerando, la situazione è esplosa dopo la puntata di lunedì 29 novembre, quella sera Lulù dopo aver saputo che una tra lei e la sorella Clarissa avrebbe dovuto abbandonare il gioco, ha avuto un attacco di panico e si è rifugiata in bagno, mandando a quel paese Alfonso Signorini e chi tentava di consolarla.

Quella stessa sera Manuel ha nominato la ragazza, spiegando così il suo voto "Nomino Lulù perché mi dissocio da determinati comportamenti che ho visto, non fanno parte di me e non voglio che vengano associati a me. Ecco perché ho deciso di votarla". Alla fine della diretta il ragazzo ha rincarato la dose, mentre Lulù cercava sostegno, provata dopo la dura puntata, lui le ha detto "Sognati di parlare con me, lasciami vivere! Mi dissocio da queste cose, sono cose tue. Se vuoi parlare parlane, non con me". Quando Lulù lo ha rimproverato di non ascoltarla Manuel ha ribattuto "A me dici che non ti ascolto? Ma vattene a fanc...".

Oggi la querelle tra i due è continuata, stamattina Manuel si è alzato e ha salutato con un bacio Sophie Codegoni e non Lulù, che pure era nelle vicinanze. La principessa etiope se l'è presa e gli ha detto: "Il bacino a Sophie e a me no?" ed è andata a sedersi sul divanetto in veranda. Manuel allora le si è avvicinato per ribadire "io mi faccio i ca..i miei, tu ti fai i tuoi. Non rompere il ca..o, ma che vuoi?", quando Lulù ha detto che sul bacio a Sophie aveva fatto solo una battuta lui ha replicato "sono battute pesanti del caz.o, che a me fanno schifo", come potete vedere qui.

Lulù poi ha raggiunto Manuel in giardino accusandolo di ferire i suoi sentimenti "perché fai queste cose, soprattutto di prima mattina, non è che ti ho chiesto chissà cosa". Manuel, che dava l'impressione di volersi allontanare, le ha risposto con un ok e Lulù si è sentita presa in giro. I due hanno battibeccato per qualche minuto prima di prendere direzioni opposte.