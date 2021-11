Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié nel panico si chiude in bagno: "Andate via tutti, porca putt...!"

Momenti di panico per Lulù Selassié al Grande Fratello Vip 6: la ragazza si è chiusa in bagno e ha mandato tutti a quel paese quando ha scoperto che una tra lei e la sorella Clarissa sarebbe stata eliminata. Alfonso Signorini non ha gradito il suo atteggiamento e, dopo averla severamente redarguita, l'ha mandata in nomination automaticamente.

Nella diretta del 29 novembre del Grande Fratello Vip 6, erano in nomination Carmen Russo, Clarissa Selassié, Manila Nazzaro e Soleil Sorge e Lulù Selassié, Alfonso Signorini ha comunicato le concorrenti salvate dagli spettatori e alla fine ne sono rimaste solo due a giocarsi la permanenza nella casa: Lulù e Clarissa Selassié. Le sorelle hanno sempre detto di essere molto unite e che non si sono mai separate. Così Lulù, che soffre di attacchi di panico, ha avuto una crisi di nervi rifugiandosi in bagno, nonostante fosse stata annunciata una sorpresa per tutte loro.

La ragazza è stata raggiunta in bagno dalle sorelle, da Valeria Marini e da altri concorrenti che, nonostante i vari tentativi, non sono riusciti a calmarla "lasciatemi sola con le mie sorelle, della sorpresa non mi frega niente, non e ne frega un caz.o!" ha detto Lulù. Poi ha continuato, come si vede nel video: "Voglio tornare a casa mia. Se va via Clarissa io senza mia sorella non posso stare. Andate via tutti. Vattene via porca putt.... Mi avete rotto il caz.o. Non potete dividerci perché noi siamo abituate a stare sempre assieme".

La crisi di Lulù non è andata a genio ad Alfonso Signorini che ha visto la trasmissione sfuggirgli di mano, il conduttore a questo punto si è rivolto a Clarissa e Jessica "Dite a Lulù che sta esagerando e che io nel mio programma non accetto certe espressioni. Lei si sta mostrando come una maleducata e strafottente. Io non fermo il programma per lei. Se non gliene frega della sorpresa che abbiamo preparato anche per lei, allora a noi non frega nulla di Lulù e dei suoi capricci".

Lulù poco dopo è uscita dal bagno ed è andata nella love boat per la sorpresa, ad aspettare le sorelle Selassié c'era il cugino Nicholas, la ragazza ha spiegato il motivo della sua reazione "A me dispiace. Noi, fin dall'inizio, non eravamo felici ad essere separate. Io senza le mie sorelle non posso stare qui dentro". Alfonso Signorini ha replicato spiegandole che nella vita capita spesso di dover accettare cose che non ci piacciono e che questo fa parte della crescita. Il Grande Fratello ha poi deciso di mandare Lulù in nomination "per le parole ingiuriose rivolte al programma e ai suoi concorrenti", come si vede nella clip.