Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié “Ti amo”

Manuel Bortuzzo sembra essersi innamorato di Lulù Selassié: i due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 si sono detti 'ti amo' anche se il nuotatore potrebbe abbandonare a breve il reality: Manuel infatti sembra intenzionato a rifiutare il prolungamento per i suoi impegni professionali.

Quest'edizione del Grande Fratello Vip è caratterizzata da una serie di flirt che, per il momento, sembrano convincere poco il pubblico che segue il reality e lo commenta sui social. Nelle ultime ore sembra che uno dei rapporti più controversi della casa, quello tra Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié, abbia preso una direzione totalmente inaspettata. Il nuotatore, dopo aver respinto anche in malo modo la principessina, ora sembra aver cambiato idea.

Manuel la scorsa settimana si era detto felice che Lulù fosse ancora nella casa perché "con te tante volte ho sbagliato io perché invece che affrontare il problema con amore lo affrontavo con nervosismo, tante volte sarebbe bastato prenderti e abbracciarti - e ancora - adesso le cose sono cambiate. Sento che ci siamo compresi. Ti devo prendere così come sei, con le tue fragilità a livello mentale delle cose sei un bel casino. Però a me piace complicarmi la vita".

Nel fine settimana i due si sono scambiati numerose coccole e baci, il rapporto ha subito una svolta che ha sorpreso tutti. Nella giornata di domenica 12 dicembre è arrivato anche il sospirato ti amo, sussurrato da Manuel e Lulù che ovviamente ha detto di ricambiare il sentimento. Come si vede nella clip, il ragazzo si è messo al pianoforte per dedicare a Lulù una canzone di Ultimo, e precisamente 'La stella più fragile dell'universo'. Alla fine dell'esibizione i due si sono baciati e sussurrati parole d'amore.

Purtroppo questo idillio potrebbe durare poco, Manuel Bortuzzo sembra intenzionato ad abbandonare il programma, non accettando il prolungamento. Venerdì 10 dicembre i concorrenti hanno saputo ufficialmente che il Grande Fratello Vip 6 finirà il 14 marzo 2022 e il nuotatore non dovrebbe restare nella casa più spiata d'Italia. A parlarne è stato anche Franco Bortuzzo, padre di Manuel, che al Corriere del Veneto ha detto "Al momento lui deve decidere se restare sino a marzo 2022 o uscire a metà dicembre dalla Casa del Grande Fratello. E poi lo stiamo aspettando perché dobbiamo lanciare il suo film. Nel futuro di Manuel c'è il nuoto e soltanto il nuoto ma nel caso in cui dovessero chiedergli di partecipare a un programma tv per sensibilizzare su alcuni temi lui accetterebbe. Il nuoto sarà al primo posto, anche perché come ha detto più volte al GF Vip vorrebbe partecipare alle prossime Paralimpiadi".