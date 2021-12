Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié “ho sbagliato con te”

Nuovo riavvicinamento tra Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié al Grande Fratello Vip 6: il nuotatore, che nelle puntate precedenti del reality ha anche deriso il comportamento della ragazza, ha ammesso di aver sbagliato nei suoi confronti. Lei l'ha perdonato e i due si sono scambiati baci appassionati.

A qualche ora dalla diretta di stasera, 10 dicembre 2021, del Grande Fratello Vip 6, c'è stato un riavvicinamento tra Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié e questa volta il primo passo è stato fatto dal nuotatore. Nelle scorse puntate del programma di Alfonso Signorini la rottura tra i due concorrenti sembrava insanabile, Manuel aveva anche nominato la ragazza dissociandosi dai suoi comportamenti quando Lulù era stata vittima di un attacco di panico.

Manuel ora ha cambiato idea e addirittura si è detto felice che Lulù l'abbia scampata agli ultimi televoti perché, come ha sussurrato alla ragazza "Non ho messo in luce tante cose belle che ci sono - e poi - forse la cosa più bella è che nonostante tutto sei ancora qua. Adesso le cose sono cambiate. Sento che ci siamo compresi. Ti devo prendere così come sei, con le tue fragilità - aggiungendo - a livello mentale delle cose sei un bel casino. Però a me piace complicarmi la vita. È come se avessi una specie di potere nei tuoi confronti positivo", come si può apprezzare nel video.

In precedenza lo stesso Manuel aveva ammesso di aver sbagliato con la ragazza "tante volte ho sbagliato io perché invece che affrontare il problema con amore lo affrontavo con nervosismo, tante volte sarebbe bastato prenderti e abbracciarti", le ha detto. Tra i due ci sono stati anche dei baci con Manuel che ha promesso a Lulù di essere il suo punto di riferimento all'interno della casa, anche se, secondo i rumors che girano in questi giorni, il nuotatore lascerà la casa il prossimo 13 dicembre rifiutando il prolungamento.