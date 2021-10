Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié: “non mi piace essere toccato”

Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié sono ancora una coppia ma la loro convivenza al Grande Fratello Vip 6 è ogni giorno più difficile: l'atleta sembra insofferente alle attenzioni della principessa che, da parte sua, vive la relazione con evidente malessere.

L'unica coppia che per il momento si è formata nella sesta edizione del Grande Fratello Vip non sembra un esempio di felicità, Lulù Selassié troppo gelosa ed invadente, Manuel Bortuzzo incapace di troncare un rapporto in cui, agli occhi degli spettatori, sembra sempre meno coinvolto. Ieri i due hanno discusso e chiarito più volte, in serata hanno avuto una sorta di chiarimento finito con un bacio ma con molto poco trasporto, come si vede nel video.

Prima di questo avevano discusso sulla necessità di dividere il letto la notte. "Vorrei dormire con te", ha detto Lulù al ragazzo, la risposta di lui è stata: "Dormire con te è un piacere, e come tale deve rimanere " per poi aggiungere: "facciamo le persone mature, se voglio dormire con te ci dormo, io sto bene sia con te che con Aldo a letto, a lui voglio molto bene, quindi per me siete uguali", non proprio la risposta che ci si aspetta da un "fidanzato".

Nonostante questo la principessa etiope non si è lasciata scoraggiare, del resto Lulù non ha mollato neanche quando Manuel non ha voluto baciarla per non sporcarsi la camicia. E anche ieri, quando Lulù ha detto "a me viene sempre voglia di toccarti, coccolarti", lui l'ha stroncata rispondendole "a me non piace essere toccatoo". Alla fine la storia tra i due sembra destinata a finire quando finalmente Manuel avrà il coraggio di dire alla ragazza la reale natura dei suoi sentimenti e, soprattutto, quando lei sarà in grado di capirlo, magari anche da sola.

Nel frattempo qualcuno nella casa, in particolare Francesca Cipriani, sospetta che la principessa possa essere bulimica "Poverina, dopo aver mangiato va in bagno a vomitare", ha detto la showgirl agli altri compagni.