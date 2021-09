Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo allontana Lulù Selassiè: "questa camicia costa tanto”

Manuel Bortuzzo ha respinto Lulù Selassiè per timore di sporcarsi la camicia con il trucco di lei: il gesto è stato notato da chi segue la diretta del Grande Fratello Vip 6 e la scena è stata postata sui social, come sempre, il popolo di Twitter si è diviso.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono stati i primi a scambiarsi un bacio nella nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Il loro flirt ha avuto, naturalmente, la benedizione di Alfonso Signorini anche se, nella puntata del 27 settembre, Manuel ha detto: "voglio andarci piano, perché non voglio regalare illusioni", frase che molti hanno interpretato come un passo indietro nel rapporto.

Oggi i protagonisti di questa storia si sono fermati a parlare in giardino, come si vede in questo video. "Mi dispiace se a volte sono troppo frettolosa" ha detto lei, mentre Bortuzzo ha sottolineato che a lui "piace parlare di più a gesti". I due poi si sono baciati e mentre Lulù si avvicinava di più, Manuel l'ha respinta "Ti prego questa camicia costa tantissimo", le ha detto, temendo che il trucco della principessa etiope gliela rovinasse.

Come sempre sul social si sono create due fazioni, ci sono quelli che condannano il gesto di Manuel e sperano che Lulù ne prenda atto e lo lasci. Altri invece hanno interpretato l'allontanamento di Manuel come un segnale che il ragazzo è stufo delle avances di Lulù e la voglia mollare.