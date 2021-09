Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo su Lulù Selassié: “Meglio andarci piano”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, da molti definiti la prima coppia del Grande Fratello Vip 6, hanno deciso di rallentare: durante la diretta del 27 settembre l'atleta ha spiegato il motivo di questa scelta e ha ascoltato i dubbi di alcuni coinquilini.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié forse non sono una coppia ma è innegabile che tra i due ci sia una forte simpatia, enfatizzata da carezze, coccole edanche qualche bacio appassionato. Ieri Alfonso Signorini ha provato a vederci chiaro, interrogando i diretti interessati sullo stato della relazione.

La principessa etiope, che tra i due sembra la più coinvolta, parlando in confessionale ha confermato i suoi sentimenti per Manuel, anche se ha parlato di "bene" e non di amore", come forse avrebbe voluto il conduttore "Io sono fatta così, sono molto affettuosa, mi piace abbracciare le persone a cui voglio bene. Poi è ovvio che voglio passare del tempo con lui, anche se stiamo spessissimo insieme", come possiamo vedere in questo video.

Manuel, da parte sua, ha confermato il suo coinvolgimento, anche se preferisce andarci piano. I due hanno parlato della situazione, per questo Bortuzzo è sicuro di sé: "mi sento tranquillo - ha detto a Signorini - ho già parlato con lei e visto che questa cosa è tanta roba bella io voglio andarci piano, perché non voglio regalare illusioni e non voglio che nascano incomprensioni tra noi. Lei, come ho detto, è davvero tanta roba e per questo alle volte come le ho spiegato preferisco non correre".

Poi, come per ogni edizione del reality, arriva il momento di ascoltare i pareri dei coinquilini sulla coppia, soprattutto quelli negativi. Ecco che Alfonso Signorini manda in onda un confessionale di Sophie Codegoni: "in una situazione del genere tutto è enfatizzato, non vorrei che lui si sentisse soffocato, fossi stata in lui sarei fuggita", parole che non sono state accolte bene da Lulù, mentre Signorini ha insinuato che a Sophie possa piacere Manuel dicendo "non è che vorresti Manuel per te?".