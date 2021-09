Grande Fratello Vip 6, tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié scatta il primo bacio

Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Selassié alla fine si sono dati quel bacio a favore di telecamera e hanno dormito nello stesso letto: i due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 nei giorni scorsi avevano iniziato a filtrare, e ieri Lulù aveva raccontato agli altri coinquilini che tra lei e Manuel c'era stato anche un bacio a stampo, sfuggito alle telecamere.

Le coppie all'interno del reality hanno sempre trainato il programma, ecco che Alfonso Signorini, che non può certo gioire per gli ascolti delle prime tre puntate, sarà felicissimo dell'avvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Ieri lo stesso sito del programma aveva puntato l'attenzione sui due ragazzi scrivendo "sapevamo che stava nascendo un affetto particolare tra i due VIP, ma non li avevamo ancora mai visti dormire insieme né tantomeno trovarli così la mattina dopo. Cosa sarà successo?". Ieri mattina le telecamere si sono soffermate sul letto di Manuel, accanto al ragazzo c'era Lulù, una delle tre principesse etiopi entrate nella casa più spiata d'Italia. I due si sono scambiati affettuose, carezze, baci e gli immancabili grattini. Poco dopo Lulù, parlando con alcuni dei coinquilini, aveva detto che tra lei e Manuel c'era stato il primo bacio, a stampo, aveva precisato.

Stanotte i due ragazzi si sono baciati di nuovo, e non a stampo, complici involontari Sergio Mattarella ed Aldo Montano. Lo sportivo ha dovuto lasciare per 24 ore la casa del Grande Fratello Vip 6 per andare al Quirinale dove si è tenuta la cerimonia in onore degli atleti che sono saliti sul podio di Tokio 2020. L'assenza di Montano, che condivide il letto con Manuel, è stata riempita da Lulù. La principessa è andata a dormire vicino a Manuel, i due, dopo le prime coccole si sono scambiati il primo vero bacio, ripreso dalle telecamere, come potete vedere in questo video.

Lulù nelle scorse ore aveva detto parlando di Manuel "È una persona importante, anche se ci conosciamo da una settimana". L'atleta nella diretta del 20 settembre aveva risposto ad una domanda di Alfonso Signorini dicendo "Siamo entrambi sensibili e vogliamo sentire affetto, e ce lo diamo".