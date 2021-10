Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo ha la febbre: a rischio abbandono?

Il Grande Fratello Vip 6 rischia di perdere Manuel Bortuzzo a causa della febbre: il concorrente potrebbe essere costretto ad abbandonare il gioco se lo stato febbrile continuerà nei prossimi giorni. Ecco quello che sta succedendo nella casa più spiata d'Italia.

Le prime settimane nella casa del Grande Fratello Vip sono spesso caratterizzate da problemi di salute che mettono a rischio la permanenza nella casa del vippone colpito dal virus, lo scorso anno successe a Tommaso Zorzi, vittima di mononucleosi, quest'anno tocca a Manuel Bortuzzo, colpito da febbre e dolori, la causa probabile, non ufficializzata dalla produzione, è una cistite.

I problemi di salute per Manuel Bortuzzo sono iniziati nel weekend, sabato il nuotatore ha avuto alcune linee di febbre e dei dolori, come è emerso anche dai commenti sui social, la produzione gli ha messo a disposizione una stanza privata, dove non ci sono telecamere e dove il ragazzo si è rifugiato quando ha avvertito i primi sintomi. Manuel non è l'unico concorrente a beneficiare di questo privilegio che spetta anche a Katia Ricciarelli. Quando la temperatura è salita a 38,5 Bortuzzo ha quindi preferito usufruire della stanza privata, sia per riposarsi che per non creare problemi agli altri coinquilini.

Manuel Bortuzzo è stato curato dai dottori del Grande Fratello Vip, nella stanza è stato raggiunto per un saluto da Lulù Hailé Selassié, la concorrente con cui il ragazzo ha iniziato un rapporto che va avanti, nonostante in alcuni momenti Manuel dia segni di insofferenza verso la principessa etiope. Nella serata di ieri la febbre è iniziata a scendere, segno che le cure dei medici stanno facendo effetto, una buona notizia per Manuel che aveva confessato ad alcuni vipponi che, se lo stato febbrile si fosse protratto per alcuni giorni, avrebbe dovuto abbandonare il programma.