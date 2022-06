Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassiè: festa di compleanno disertata dagli invitati

Lulù Selassiè ha festeggiato il 24° compleanno con pochi intimi perchè la maggior parte degli invitati avrebbe disertato il party organizzato in un albergo napoletano. La notizia, pubblicata sul profilo Instagram The Pipol Gossip, è stata accolta con grande scetticismo dai fan della 'fatina' del Grande Fratello Vip 6.

Lucrezia 'Lulù' Selassié ha compiuto 24 anni lo scorso 9 giugno, la festa doveva svolgersi quel giorno in un albergo napoletano, ma l'evento era stato rinviato per mancanza di invitati: molte persone avevano rinunciato adducendo vari motivi. La principessina del Grande Fratello Vip 6 ha quindi rinviato la festa, ma il risultato non è cambiato: la location scelta è rimasta desolatamente vuota.

L'incubo di ogni bambino, festeggiare senza che che i propri amici si presentino alla festa, si è concretizzato per la povera Lulù: "Peccato che alla festa di ieri sera non si sia presentato quasi nessuno. Dei cinquanta invitati previsti (tra i quali anche diversi ex gieffini), se ne sono visti ben pochi - si legge sulla pagina The Pipol Gossip - I fotografai vagavano nel vuoto e il sontuoso catering non è stato toccato. Vedere per credere. Le testimonianze non possono essere smentite. Ma non è finita qui: grandissimo imbarazzo da parte dell'hotel che ha ospitato gratuitamente per tre giorni le sorelle, concedendo loro ogni tipo di extra, come rilassanti spa e golosi room service".

Sembra che l'unica gieffina a presentarsi sia stata Federica Calemme, anche qui restiamo nel campo dei "si dice", perché nessun video dell'evento è stato pubblicato su Instagram. Un vero peccato per una concorrente che si è sempre comportata correttamente durante tutto il suo difficile percorso all'interno del programma di Alfonso Signorini.