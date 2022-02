Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié è in finale: ecco cosa è successo nella 42esiima puntata

Lulù Selassié è la seconda finalista del Grande Fratello Vip 6: Alessandro Basciano è in nomination d'ufficio: in questo video di Mediaset Infinity scopriamo cosa è successo nella 42esiima puntata.

Ieri sera, nella puntata del 17 febbraio, Lulù Selassié è diventata la seconda finalista del Grande Fratello Vip 6: la principessa etiope ha battuto con largo margine Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Alessandro Basciano è finito in nomination per "atteggiamento arrogante e intimidatorio".

Lulù Selassié è una delle finaliste del Grande Fratello Vip 6. Dopo Delia Duran, la principessina è la seconda concorrente del reality a raggiungere la finale del 14 marzo. La ragazza è stata preferita dal pubblico alle sue due antagoniste, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, che nelle 24 ore precedenti avevano provato a metterla in cattiva luce con una serie di commenti al veleno. Nonostante questo, il pubblico ha voluto premiare Lulù che ha ottenuto il 57% di voti, distaccando di ben 17 punti Soleil, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata votata dal 40% del pubblico. La Ricciarelli si è fermata al 3%. Il momento della proclamazione della finalista si può vedere in questa clip caricata su Mediaset Infinity.

Ma la 42esima puntata del reality è stata caratterizzata anche da una serie di confronti, primo fra tutti quello tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Quest'ultima ha comunicato di voler mettere fine alla sua "amicizia artistica" con Alex Belli. La ragazza ha ribadito che le manca la complicità con l'attore e il tempo passato insieme "io ho deciso di mettere fine alla nostra amicizia, per un riguardo verso Delia e verso di lui e anche perché non voglio avere rapporti limitati e falsati", ha concluso.

Delia Duran ha detto di aver ritrovato Alex, da quando è rientrato nella casa "i fraintendimenti sono finiti e hanno dato spazio a quello che sentiamo nel cuore". La modella ha concluso dicendo che quando Belli la guarda, lei si "scioglie come un burro". Triangolo finito? Lo scopriremo nelle prossime ore.

Durante la serata è stato fatto vedere anche lo scontro tra Jessica Selassié e Nathaly Caldonazzo, il motivo dell'astio tra le due donne sembra essere Barù. Nathaly ha rivelato di aver incontrato il nipote di Costantino Della Gherardesca nell'albergo dove stavano facendo la quarantena, prima di entrare nella casa di Cinecittà. I due si sono anche messaggiati su Instagram, "le ho risposto in modo secco sul social, non perché non mi interessi, è una bellissima donna, faccio così con tutte", ha detto Baru.

Alla fine del programma ci sono state le nomination: il pubblico deve decidere chi salvare tra Nathaly Caldonazzo, Barù, Kabir e Alessandro Basciano. Quest'ultimo è stato mandato al televoto dal Grande Fratello Vip 6 per "atteggiamento arrogante e intimidatorio". L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, nel pomeriggio di giovedì 17 febbraio, ha avuto una sfuriata con Sophie Codegoni ed è venuto quasi alle mani con Alex Belli.