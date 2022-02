Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge contro Lulù Selassié “è allucinante”

Al Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli hanno criticato Lulù Selassié: le tre donne sono al televoto per decidere la prossima finalista del reality, come vediamo in questa clip di Mediaset Infinity.

Chiacchierata al veleno tra Soleil Sorge e Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 6: le due donne hanno criticato aspramente Lulù Selassié, loro rivale al televoto della prossima puntata. La soprano, resasi conto di aver esagerato, ha chiesto al confessionale di non mandare la clip durante la puntata, minacciandoli, in caso contrario, di allontanarsi.

Da questa settimana il Grande Fratello Vip 6 cambia giorno di programmazione, spostandosi dal venerdì al giovedì. Nella puntata che andrà in onda il 17 febbraio, si deciderà la seconda finalista del programma, al televoto sono finite Lulù Selassié, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Queste ultime due, temendo la vittoria della principessa etiope, hanno analizzato i motivi per cui, secondo la loro interessata opinione, il pubblico non dovrebbe votarla.

Dopo aver parlato male di Delia Duran, prima finalista del programma, le due hanno spostato il tiro su Lulù Selassié, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity. Soleil, dopo essere stata sconfitta dalla 'rivale in amore' Delia, ora teme di perdere anche contro la principessa "vedrai che arriverà lei in finale, è allucinante", ha detto rivolgendosi alla soprano. La Ricciarelli, da parte sua, vorrebbe tutti in finale, perfino Barù e Davide, ma non Lulù.

"Ogni volta che Lulù ha dato il peggio di sé hanno sempre cercato di comprenderla. Io quando ho detto una parola fuori posto mi hanno fatto un caso assurdo", ha continuato Soleil. Il duetto al veleno è continuato con Katia "non c'è niente di vero in questa ragazza - ha detto riferendosi a Lulù - dalle lentiggini, da quei bernoccoli in testa a la borsetta. Tiri via tutto e non c'è più niente. Tutte le volte che è venuta fuori a livello di personalità è venuta fuori una volgarità unica".

Soleil Sorge e Katia Ricciarelli devono aver percepito che la Selassié è molto amata da pubblico, a differenza del soprano, che non ha un grande seguito. Il suo percorso è stato caratterizzato da numerosi scivoloni, evitando l'espulsione solo per il grande rispetto che Alfonso Signorini ha per il suo personaggio. La stessa Ricciarelli, secondo quanto riportato dagli utenti che seguono la diretta su Mediaset Extra, avrebbe chiesto al confessionale di non mandare la clip delle critiche a Lulù nella diretta di giovedì, minacciando, in caso contrario, di allontanarsi.