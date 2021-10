Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié: “colleziono foto intime dei miei ragazzi che mostro a mia madre"

Confessione inaspettata di Lulù Selassié al Grande Fratello Vip 6: la principessa conserva foto intime dei ragazzi con cui è stata. Nel suo smartphone c'è una cartella dedicata agli uomini con cui ha avuto rapporti intimi e qualche volta mostra le foto anche alla madre.

Spesso la casa del Grande Fratello Vip diventa un grande confessionale dove i concorrenti raccontano particolari della loro vita che, probabilmente, non hanno mai rivelato a nessuno. Ieri è toccato a Lulù Selassié parlare dell'inaspettato contenuto del suo telefonino, come riporta il sito Biccy. L'argomento è stato introdotto da Clarissa Selassié, sorella maggiore di Lulù, rivolgendosi a Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu ha parlato della cartella segreta della principessina: "ragazzi lei ha una cartella molto particolare sul suo iPhone. Dentro ci stanno tutte le foto dei suoi ragazzi, capitemi. In pratica le colleziona".

Visto che i coinquilini non credevano a Clarissa è stata la "collezionista di foto" a intervenire. "Sì è vero, ho una cartella segreta sullo smartphone" - ha confessato Lulù - "dentro ci sono soltanto foto che scatto in certi momenti. Perché alla fine voglio avere il ricordo dei ragazzi". I gieffini le hanno chiesto come faceva a fare le foto, se i ragazzi ne erano al corrente o le scattava di nascosto. Lulù ha risposto che, ovviamente, i ragazzi sanno di essere fotografati "Io dico 'aspetta che ti devo fare la foto'. E loro rispondono sempre 'va bene falla pure amore'". Qualcuno, più pudico, ha preferito non farsi fotografare, ma sono pochi "Forse due o tre, ma non di più. Non si vergognano, sono seria, mi dicevano quasi subito di sì". Le foto poi, come una vera collezione, vengono mostrate anche ai familiari, sia alle sorelle che alla madre.

Finalmente stiamo conoscendo anche altri aspetti di Lulù: della ragazza in questi giorni si era parlato soprattutto per il suo rapporto con Manuel Bortuzzo, i due dopo essersi scambiati il primo bacio della casa e coccolati si sono allontanati. In realtà è stato il nuotatore a mettere fine alla storia, supportato in questo da Alfonso Signorini che, nella diretta di lunedì scorso ha chiesto a Lulù di rispettare la volontà del suo coinquilino "devi dare la possibilità di vivere a Manuel, di viversi la sua esperienza come se l'era immaginata, così rischi di rovinargliela, quindi bisogna affrontare questo disagio che lui prova e devi avere rispetto e maturità".