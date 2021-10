Grande Fratello Vip 6: Alfonso Signorini duro con Lulù Selassié: “Manuel Bortuzzo non ti vuole”

Nuovo capitolo della storia tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 6: il conduttore Alfonso Signorini, nella diretta dell'11 ottobre, ha attaccato la principessa etiope accusandola di rovinare il percorso del nuotatore nel reality.

Il primo bacio nella casa del Grande Fratello Vip 6 è stato quello tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, una storia che, come sempre, gli autori hanno provato a montare diretta dopo diretta, ma che ieri è stata brutalmente sotterrata da Alfonso Signorini. Il conduttore ha attaccato la principessa etiope, colpevole di non aver recepito i segnali di Manuel che, in realtà, solo negli ultimi giorni si è deciso a parlare in maniera chiara.

"È bello quello che tu provi - ha esordito Signorini rivolgendosi alla gieffina - ma bisogna che sia reciproco. Devi dare la possibilità di vivere a Manuel, di viversi la sua esperienza come se l'era immaginata, così rischi di rovinargliela, quindi bisogna affrontare questo disagio che lui prova e devi avere rispetto e maturità". Il conduttore, non curante dell'imbarazzo della ragazza, ha concluso "Non farti castelli in aria, ti ha detto che non ti vuole vicino. A volte hai dei problemi a controllare le tue emozioni e ti comporti come una bambina".

A questo punto è toccato a Lulù che, visibilmente mortificata, ha detto la sua "Penso che non siamo né amici, né fidanzati, ci stiamo conoscendo. Tutto è iniziato in modo sereno, ma ho problemi fuori da qua, molto più seri e molto più gravi, che voi ben sapete, ci sono dei momenti in cui mi faccio prendere dal panico e ho degli atteggiamenti infantili", come potete vedere nel video.

È la volta di Manuel che, chiamato in causa da Alfonso Signorini, ha sottolineato: "io mi sono lasciato andare di cuore all'inizio, avevo bisogno di affetto, abbiamo saltato la parte in cui ci dovevamo conoscere, vedendo certe piccole cose, cime alcune scene di gelosia me ne sono immaginate tante altre che ho già passato e allora ho detto anche no".

Manuel, parlando della gelosia di Lulù si riferiva alle scenate fatte dalla ragazza a Sophie Codegoni, colpevole di essersi avvicinata una volta di troppo a lui "io cerco di fare amicizia con tutti - ha detto l'ex tronista - ma ho promesso a Lulù di stare più lontano possibile da Manuel per non creare problemi, però mi dispiace e per me è difficile".