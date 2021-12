Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli su Biagio D’Anelli: “È normale o gay?” (video)

Katia Ricciarelli è stata la protagonista di una gaffe al Grande Fratello Vip 6: il soprano ha chiesto notizie sulla sessualità di Biagio D'Anelli ed i termini usati sono stati giudicati offensivi da chi ha visto la diretta su Mediaset Extra e ha commentato l'episodio sui social.

Nuovo scivolone di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 6, il soprano è recidiva: già nelle prime puntate del reality commentando una camicia a fiori di Alex Belli aveva detto "questa è roba da ricch..e", mentre aveva giudicato "da fr.cio" gli occhi di Tommaso Eletti. Questa volta l'ex moglie di Pippo Baudo ha preso di mira la sessualità di Biagio D'Anelli.

Katia Ricciarelli stava commentando i nuovi ingressi con Soleil Sorge e Manila Nazzaro (lunedì insieme a Valeria Marini e Giacomo Urtis è entrato proprio Biagio D'Anelli, 28 anni, pugliese di San Giovanni Rotondo e già concorrente del Grande Fratello 11, conosciuto al pubblico televisivo come ospite dei programmi di Barbara D'Urso). Nella stanza si parlava della disposizione dei letti, Biagio e Giacomo dovevano trasferirsi nel lettone a quattro piazze "Ma mica ci entrano loro due là dentro. Speriamo che non ci entrino là, se no perdiamo tutti gli uomini qua" ha detto la Ricciarelli. Sorge ha fatto una battuta e le ha risposto "guardate che Giacomo se li cattura tutti...".

L'affermazione di Soleil è stata considerata un assist da Katia che, abbassando la voce, ha detto "Ma Biagio è normale? O è gay? Spero di no, se no si perdono tutti gli uomini per la strada qua". Nessuno ha pensato di sottolineare la mancanza di sensibilità del linguaggio da parte del soprano. La Nazzaro le ha risposto "In che senso normale? No, non è gay, non mi risulta", mentre Soleil ha detto "Gay? Non lo so". Il 'normale' detto dalla Ricciarelli ha offeso molte persone che si sono riversate su Twitter per commentare quello che stava succedendo nella casa. Alfonso Signorini, in nome della sua battaglia al politicamente corretto, non è intervenuto nelle altre occasioni e, probabilmente, non dirà nulla neanche venerdì prossimo.